Arrebató un celular y lo identificaron por estar usando el aparato robado

El lunes en horas de la tarde, una persona fue víctima de un arrebato en calle Macia y División de los Andes, cuando un delincuente pasó y le saco, de sus manos, el celular. Este miércoles, personal policial de Comisaria Decima se encontraba realizando recorrida en prevención por las mismas calles del robo, donde observó a un individuo que al ver la presencia policial, comenzó a actuar de manera sospechosa. Al identificarlo y preguntarle por el celular, el masculino afirmó que era de su pertenencia pero que no podía desbloquear el aparato."Pasada las 15:30 de este miércoles, personal policial de la Comisaria Decima se encontraba realizando una recorrida por calle Macia y División de los Andes, cuando visualizan a un masculino en actitud sospechosa, lo cual proceden a realizarse una identificación de rutina", contó aÁngel Riquelme subjefe comisaria decima."Previo a realizarle un palpado por sobre sus prendas, se le pregunta por sus pertenencias y el masculino le responde que posee un celular alta gama de marca Samsung", explicó.Y agregó que "el masculino manifestó que el teléfono era de su pertenencia, pero el detalle a resaltar por parte de la policía, es que el sospechoso no podía desbloquear el celular"."Las características del móvil coincidían con el teléfono que fue robado hace dos días también en jurisdicción de Comisaria Décima", dijo.Sobre el hecho que el sospechoso decía que el elemento era de su propiedad, dijo que "son cuestiones que se dan a menudo en este tipo de actuaciones. Fiscalía en turno fue informada, la cual dispuso una correcta identificación del masculino, el cual quedo supeditado a una causa penal"."El delincuente tenía antecedentes policiales, si bien no pesaba sobre el pedido de capturas o detención, en su prontuario tenía otros delitos similares" agregó."El aparato celular fue secuestrado y será entregado a su propietario", finalizó.