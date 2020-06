Denunció que sujeto acosó a su hija en la calle y "la Fiscalía no hizo nada"

Carmen Núñez contó enque su hija junto a una sobrina concurrió a la casa de su otra hija, distante tres cuadras. Al regresar, "estaba el hombre este en el medio de la calle, aparentemente acosando a otra niña, ella (por su hija) se separó a mirarlo porque como que el hombre estaba tomado y ahí fue donde había querido agarrarla. Mi otra hija más grande le pegó el grito que marche y agarro una rama que había en la calle y le hace así como que le iba a pegar y cuando la nena sale, él le quiso manotear la bicicleta"."Primero quise llamar (a la Policía) y no daba el 101", dijo al tiempo que contó que luego consiguió un contacto en la Policía, que luego estuvieron un rato en su casa y fue a realizar la denuncia a la Jefatura policial. "Fueron después a buscar a este hombre, que vive a una cuadra de mi casa, y me avisaron para que yo vaya a hacer la denuncia porque le ayudaría a ellos a que quede (registrado)", continuó Núñez su relato."Estuvimos muchísimo más tiempo mientras el oficial habló con él (con el denunciado), la fiscal, y me toma la denuncia, queríamos hacerla los dos como papás, pero no me dejaron. Así que la hice yo sola. Después de terminarse la denuncia, me dicen lo que pasa es que este hombre no es imputable, le dijo la fiscal, porque está loco, es enfermo mental, me dice", afirmó Carmen que le confesó un efectivo policial. "Yo no lo puedo dejar detenido, es orden de la fiscal", agregó."Me hago cargo de lo que digo porque me lo dijo y me dice lo que pasa dice que este hombre ya tiene otras denuncias por exposición obscena, por masturbarse delante de las mujeres, por andar en pelotas. Si esto no le va a sumar, entonces para qué miércoles me hicieron hacer una denuncia, si no sirve de nada. Yo le dije si está loco y no puede estar preso, entonces internalo, como lo vas a dejar libre para que viole una criatura, van a esperar eso", se preguntó indignada la mujer, aclarando que "le habló a la fiscal acá, no le hablo a la policía porque ellos vinieron e hicieron lo que tenían que hacer, pero la que dio la orden de que él esté libre porque está loco es la fiscal".

Y fue más allá: "No sé quién está más loco si la fiscal o él, porque ella dio una orden de alejamiento, pero la abordó en la calle, ni siquiera sabe dónde vive. Nosotros sí sabemos donde él vive".Núñez indicó que luego de su posteo en Facebook recibió muchos comentarios de otras personas que les sucedió lo mismo. "Hay otros casos, entonces qué espera la fiscal, que mate que viole, no sé qué está esperando. No solo es por mi nena, es un peligro para todas las niñas, porque acá en el barrio hay muchas nenas. Yo veo que están jugando en la vereda, porque tienen derecho de estar en la calle, porque no tiene por qué nadie venir a querer faltarle el respeto a nadie. Es una falta totalmente de respeto hacia nosotros. Argentina es el país donde más se protege con las leyes a las mujeres pero no las saben ejecutar", consideró finalmente. Fuente: (ReporteCuatro).-