Un remis terminó incrustado en un pozo sin señalizar

Un automóvil Chevrolet Celta, que era utilizado como remis, terminó incrustado en un pozo "que no estaba señalizado", sobre calle Pellegrini, a metros de su intersección con calle Montevideo, en Paraná.De acuerdo a los datos que recabó el, la conductora manifestó que al verse limitado el tránsito por calle Paraguay, dobló por Pellegrini para seguir su curso; iba detrás de un camión repartidor de bebidas, el que pasó por sobre el pozo pero ella no logró verlo porque no estaba señalizado.El auto terminó incrustado en el pozo de grandes dimensiones, y como consecuencia del accidente, el tránsito permaneció restringido en la zona, horas después del mediodía de este viernes."Los de Obras Sanitarias estuvieron trabajando y dejaron el pozo descubierto", comentó un cuidacoches aal aclarar que el lugar donde se reparó la cañería de agua potable, "no estaba señalizado".