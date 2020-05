"El juez copió y pegó, no leyó nada", denunció la hija de fallecido en accidente

Elonce TV

. La hija de la víctima, en comunicación con, denunció que el magistrado, en los fundamentos de la sentencia, "copió y pegó, y nos indemnizó por eso".Carlos Ramón Saldivia falleció el 21 de septiembre de 2017, a las 12:50 en la intersección de calles Francisco Ramírez y 12 de Octubre, de Rosario del Tala. El mismo iba en bicicleta cuando fue colisionado por una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, el hombre falleció., Rocío Saldivia, hija de la víctima.Y continuó: "Los tres médicos que lo atendieron se sorprendieron porque él no tenía ningún raspón, ni una quebradura..; tuvo una muerte cerebral al instante por una hemorragia".El siniestro demandó la intervención del. Según los allegados a la víctima, el magistrado "dictó sentencia sin leer el expediente", ya que según argumentan, aplicó las reglas que están previstas para las compensaciones en caso de discapacidad.Al calificar deal fallo que dictó el magistrado, Rocío evidenció que, afirmó la hija de la víctima. Y continuó:y le restó culpabilidad al motociclista que lo embistió", remarcó Rocío al apuntar que "el chico no tenía ni el carnet de conducir"."Es ilógico que el juez se haya enfocado en hacerle poner un casco a mi papá", reprochó la joven., subrayó."Vergara puso que la calle era una avenida, dándole la razón al motociclista que lo chocó, porque el juez toma como punto de partida que Francisco Ramírez es una avenida, siendo que es una calle de doble circulación", aclaró la hija de la víctima del fatal accidente de tránsito. Y continuó: "A partir de eso se desencadenan los otros agravios, entre estos, que a mi papá lo indemnizaron por incapacidad"., se preguntó Rocío. Para la hija de la víctima del fatal accidente de tránsito, el fallo del juez de Rosario del Tala"Un juez puede poner las citas que quiera en relación a otros casos, pero en este caso fue cualquier cosa de la biblioteca, ydenunció Rocío al apuntar que Vergara "no razonó ni la cuarta parte, porqueRocío adelantó que apelará "los agravios" que dictaminó el juez Vergara ante la Cámara de Concepción del Uruguay.