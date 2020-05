Estudiante viajó a su ciudad y le desvalijaron el departamento en Paraná

Una joven estudiante oriunda de la ciudad de Chajarí, que cursa sus estudios en la capital entrerriana, recibió la desagradable noticia de que le desvalijaron el departamento que alquila en la capital entrerriana.Milagros Confalonieri, que este año comenzó sus estudios en Paraná, habitaba un departamento por Avenida Almafuerte al 180."Por la pandemia decidí regresar a Chajari. Me avisan que me habían robado y cuando llegué a Paraná comprobé que me llevaron todo; hasta las plantas y la planchita del pelo", contó.Dio cuenta de que se estaría ante "una mudanza", dado que "la puerta de abajo no está forzada, solamente la de mi departamento, así que alguien me tuvo que vender y dar su llave para poder entrar y salir del edificio".Y enumeró: "Se llevaron cocina, heladera, lavarropas, secarropa, mesa y sillas, ventilador, sillones, plancha, planchita de pelo, ropa, ollas y demás"."La cocina era color gris oscura, marca MABELa heladera era gris también marca GAFAEl lavarropas era grande, blanco, marca BOSCHEl secarropa, marca KOH I NOOREl ventilador gris, marca LILIANAEl router de Giga RedLA MESA ERA DE PINO SIN BARNIZAR"."Les dejo fotos de mis cosas por si se las ofrecen, para que se comuniquen conmigo o si saben algo con respecto a ellas, sería de gran ayuda para mí", cerró Milagros Confalonieri