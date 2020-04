Futbolista salió a pasear por Paraná y lo notificaron por violar la cuarentena

El aislamiento social obligatorio es una disposición del gobierno nacional, por lo que el no cumplimiento de la cuarentena determina la apertura de una causa en la Justicia Federal.



En la tarde del sábado, fue notificado de la violación a la normativa el jugador de Patronato de Paraná Santiago Rosales, el mediocampista ofensivo oriundo de Mar del Plata, que se encontraba paseando en la soleada tarde de la capital entrerriana.



Personal policial que formaba parte de un operativo de control, paró la marcha del auto importado en el cuál se desplazaba el conductor y una joven mujer.



Al consultarlo sobre el motivo de la circulación, no pudo justificar la salida de su casa, y como tampoco poseía documentación de respaldo para estar exceptuado, es que se le solicitó la documentación para avanzar con el labrado del acta correspondiente.



En la acción administrativa del acta, se informó a UNO por parte de las autoridades policiales, que el jugador Santo admitió que "no se aguantó" quedarse en su vivienda y no poder disfrutar del sol.



El procedimiento continuó, y tras ser notificado de la violación de la cuarentena, se le adelantó que sería convocado desde la Fiscalía de la Justicia Federal para avanzar con la causa judicial.



Cumplido el trámite, Rosales regresó hasta su domicilio junto a la joven.