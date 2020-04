Carolina Píparo fue amenazada desde la cárcel por el sujeto que asesinó al hijo

Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela? pic.twitter.com/NU3hdVwOKG — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 5, 2020

Los detenidos en las cárceles bonaerenses fueron autorizados a usar teléfonos celulares debido a que no pueden recibir visitas a causa de la pandemia del coronavirus, pero esta medida ya generó polémica.Carolina Píparo, diputada provincial de Juntos por el Cambio, denunció que el delincuente que le disparó la amenazó a través de su cuenta de Facebook. "Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. ¿Que pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", escribió Píparo en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con las capturas de las amenazas."De mí tampoco te olvides. Carlos Moreno". "El mismo que te disparó basura de mujer". "Acá dentro mejor que nunca. Unidad 34. Puta", rezaban los mensajes.El delincuente involucrado es Carlos Moreno, condenado a prisión perpetua junto a otros cuatro integrantes de la banda que, en julio de 2010 interceptó a Píparo -que estaba embarazada de nueve meses- a la salida de un banco de La Plata y le disparó a quemarropa.En diálogo con Radio Mitre, Píparo dijo: "Estoy conmovida, parece que esto no se termina nunca". Y agregó: "cuando vi que habilitaban celulares me pareció terrible, porque sabía que no iban a tener ningún tipo de cuidado"."No estoy en contra de que se comuniquen, pero debe haber un control estricto", aseguró la diputada."No le alcanzó con cruzarme una vez en la vida, me golpeó, mató a mi hijo, y lo primero que hace cuando puede es volver a escribirme y amenazarme", señaló Píparo. Fuente: (TN).-