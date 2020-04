Videos: Dos familias se enfrentaron con amenazas, palos, hierros y botellas

La policía vialense, recibió varios llamados por conflictos entre vecinos en el barrio 38 viviendas (calle Castilla Mira), debido a problemas entre dos familias, que vendrían de vieja data, según el comunicado de comisaría Viale. "Se trataba de un tumulto de gente que intentaba agredirse con botellas rotas, piedras y palos", señaló la policía.Ante la situación, concurrió el móvil policial de la comisaría, con colaboración de personal de comisarías Tabossi y Las Tunas, más el grupo GCD de Paraná que también se hizo presente posteriormente y un móvil de la Departamental de Policía."Primero se dialogó con las dos parte, pero ambos sectores se acusaban mutuamente de problemas de vieja data y al no calmarse, personal policial tuvo que realizar disparos al aire ya que había personas en todos lados y estaban muy exaltados. Esos disparos fueron para descomprimir la situación", se indicó.Una vez que todo se calmó, nuevamente se volvió a dialogar con las familias intervinientes. A ambos sectores se los invitó a realizar la denuncia correspondiente, algo que hasta la madrugada no había ocurrido.Según informó la policía a, a un hombre se lo trasladó a sede policial por resistencia a la autoridad y por intentar entorpecer el dispositivo. A un segundo hombre se lo aprehendió por infracción a la ley 3815.Estos dos hombres fueron trasladados a Paraná, para la exanimación médica y paso por Antecedentes. El masculino que se resistió a la autoridad quedó supeditado a la causa, recuperando luego la libertad. Y el otro hombre también obtuvo la libertad por ser infractor primario y carecer de antecedentes. Ambos son mayores de edad.La policía indicó que sólo ingresó al Hospital un solo lesionado por un golpe en la cabeza, y ya fue dado de alta.Finalmente, desde comisaría se aclaró que las fotografías que andan circulando de personas lesionadas no se corresponden a los hechos de este sábado.