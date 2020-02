Audios tras el crimen de Báez Sosa: "Los re cagamos a palos mal, ganamos"

En medio de las indagatorias a los acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa, tres mensajes de audio enviados al grupo de WhatsApp que tenían fueron difundidos públicamente en las últimas horas, aunque conformaron parte de la prueba que utilizó el juez de la causa,En el requerimiento de la prisión preventiva de la fiscal Verónica Zamboni consta una transcripción de los audios y mensajes que los acusados enviaron al grupo "losdeboca3", momentos después del crimen de Báez Sosa, en la madrugada del 18 de enero, en Villa Gesell.

Transcripción de los audios

Cuestionaron a la fiscal

En el primero de los audios se escucha a: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia...caducó".Luego, un segundo mensaje de audio enviado por el mismo imputado casi inmediatamente después dice: "Estoy buscando a este Ciro es pajero...Me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo... es más lolo este Ciro".enviado a las 6.06 de la madrugada que dice "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".En la última nota de voz narró detalles de lo sucedido en el boliche Le Brique: "Nos sacaron todos los patovicas, los re cagamos a palos mal. Nos agarraron a todos del cuello y nos sacaron a todos para afuera. Nos agarraron todos los policías pero bueno, ganamos igual".A partir de los audios y en su requerimiento de prisión preventiva, la fiscal Verónica Zamboni precisa que "claramente se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho, y avisa a los restantes integrantes del grupo que esta ahí cerca del «pibe» interpretándose que se trata de Fernando (la victima), contándoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía, y que llamaron a la ambulancia, como así también que "caducó".Para la fiscal Zamboni, "tenían plena conciencia y conocimiento de que habían causado la muerte de Fernando, pese a lo cual, todos ellos huyeron del lugar, y se escondieron".Cuatro horas y media después del mensaje de Ciro Pertossi de las 06.06 horas, nuevos mensajes alertaban sobre la llegada de la Policía a la casa:Ayer, durante la ampliación de las indagatorias, ocho de los acusados cuestionaron a la fiscal Zamboni, a quien acusaron de haberles mentido porque no les dejó leer la acusación en su contra, dijeron que están condenados por los medios y por la sociedad y denunciaron que están siendo amenazados por otros presos en la cárcel que les dicen que los quieren violar.La fiscal considera que los ocho detenidos son coautores del homicidio, pese a que inicialmente, solo Máximo Thomsen y Ciro Pertossi figuraban con esa calificación.Para Zamboni existen pruebas para incluir bajo la coautoría del "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" a Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli.Los únicos que seguirán acusados como "partícipes necesarios" serán Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes recuperaron la libertad el pasado lunes 10 de febrero, y serán indagados hoy. Fuente: (LaNación).-