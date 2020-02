Vecinos de barrio costero de Santa Fe se oponen a la instalación de "un penal"

, indicaron aRodrigo Maguid es vecino de La Guardia, Santa Fe. Indicó aque "dentro de muy pocos días va a empezar a funcionar en barrio La Guardia, un penal. Los vecinos no estamos de acuerdo y queremos que alguien nos dé una respuesta. Creemos que este lugar no está preparado para que traigan reclusos"."Funcionará en una subcomisaría, tiene para 10 o 12 presos. Esto va a implicar que traigan gente. La subcomisaria abarca varios barrios, una zona muy grande del distrito La Costa, esto llega hasta el Túnel. Hay muy poco personal para semejante locura que quieren hacer. Nos informaron que para la semana que viene estarían trasladándolos. El sábado estarían terminando las obras", dijo el habitante de esa zona de Santa Fe.Para el vecino "esta es una medida arbitraria, una decisión política que vienen impulsando desde 2015, se paró en un momento con la unión de los vecinos, en desacuerdo y ahora se volvió a reflotar. Nosotros vemos que está mal".Carina, otra vecina del lugar afirmó que esta es "una pelea que venimos llevando los vecinos desde 2015. En su momento el ministro de Seguridad que era Lamberto, nos firmó que esto iba a ser un alojamiento para doce detenidos de modalidad transitoria, por lo que iban a estar como mucho siete días, pero ahora nos enteramos que vienen presos a esperar una condena, es decir que estarían acá de ocho meses a un año o más". Este proyecto, acotó, es "del gobierno de la Nación: cómo no pudieron hacer la cárcel en Sauce Viejo, empezaron a modificar las comisarías para hacer mini penales".Apuntó que los vecinos "nunca vimos que a esto lo estaban haciendo, cuando nos dimos cuenta ya estaban terminando la obra. En ese momento estaba proyectado para 12, ahora nos enteramos que estará sobrepoblada, vendrían 20 personas o más".En referencia a la subcomisaría del lugar, dijo que "hay poco personal, no cuentan con movilidad, han mandado autos que no sirven para cómo están las calles, ahora hay una camioneta que cada 200 metros se rompe".Dijo que tienen temor por la "falta de seguridad" para los vecinos: "No sólo que tenemos miedo porque en esta subcomisaría ha pasado que se han escapado presos. Sino también porque miércoles y sábados serían días de visita: A 50 metros tenemos una escuela primaria a la que concurren 300 alumnos", afirmó."No estamos en un barrio para tener presos y más teniendo una escuela a '32 pasos' de este lugar", puso relevancia la vecina.Alicia destacó, por su parte: "El poco personal de esta subcomisaria se va a tener que abocar a cuidar a los presos, no vendrá personal de penitenciaría. Por lo tanto, nosotros, los habitantes de esta zona quedaremos sin protección".Liliana, además, aseveró: "vamos a acampar en este lugar, los vecinos vamos a impedir que esto siga. Una vez ya no lo permitimos, esta es la segunda vez que intentan hacerlo. Queremos que venga el ministro de seguridad, que algún funcionario dé la cara"."A La Guardia la tienen 'borrada'. Era una zona segura, pero ahora se sienten tiros todos los días. Esto era comisaria antes, hasta eso nos sacaron, había móviles, mucho personal. Estamos desprotegidos", opinó Blanca.