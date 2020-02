Prisión domiciliaria para la acusada de intentar matar a su hijo de cuatro años

El tremendo hecho

La mujer de 23 años acusada de intentar cortarle el cuello a su hijo de 4 años con un cuchillo, pasó de estar con prisión efectiva, a estar ahora, con prisión domiciliaria en la casa de sus hermanos.En este sentido, el abogado Rafael Briceño dijo aque "esta mujer está acusada de tentativa de homicidio agravado-calificado. El viernes pasado se celebró la audiencia en la cual seen donde vive el menor, bajo la tutoría y la garantía de sus hermanos".Del mismo modo,y agregó que "queda mucho camino por andar. La hipótesis de la defensa es de que esta señora tuvo un brote psicótico razón por la cual habría tomado esa drástica determinación, incluso hasta la de cortarse las venas de su propio brazo", dijo. No obstante subrayó que "la mujer nunca había tenido un antecedente de esta naturaleza", aunque aclaró que "había tenido anteriormente, una tentativa de suicidio por ingesta de pastillas".Briceño hizo referencia a la pena que le podría corresponder por intentar matar a su hijo, en este sentido el abogado dijo que "el delito está sancionado con una pena que oscilaría alrededor de los 10 años de prisión", no obstante diferenció que "habría que ver situaciones de inimputabilidad o atenuación de responsabilidades", concluyó Briceño.En jurisdicción de la Comisaría Décima de la ciudad de Concordia, más precisamente en calle Victorino Simón casi al 1100, se produjo el terrible suceso cuando una mujer habría intentado degollar a su pequeño hijo causándole heridas en el cuello.Según lo relatado por familiares, cuando un hombre de 26 años llegó a la casa, encontró a su pareja, una mujer de 23 años, con un cuchillo en la mano con intenciones de cortar el cuello al hijo que tienen en común, de 4 años.Rápidamente le quitó el niño a la mujer y salió corriendo, por lo que en ese momento, la mujer empezó a cortarse las venas del brazo, informó la Policía.El niño fue trasladado rápidamente al hospital Masvernat, desde donde informaron que presenta un corte en el cuello y que estaría fuera de peligro, ya que el cuchillo no tocó ningún órgano o vena importante, había indicadoEn tanto, la madre fue trasladada al hospital Felipe Heras y desde allí comunicaron que presenta corte en antebrazo izquierdo con seis puntos de sutura.El fiscal en turno José Arias dispuso la detención de la mujer por el delito de Tentativa de homicidio en flagrancia, y quedó alojada en el nosocomio con custodia policial.Se procedió al secuestro de sábanas, cuchillo y fundas; como así también se trasladaron a la Comisaría a los testigos para su declaración. Fuente: (ElSol).-