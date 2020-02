Denuncian seguidilla de asaltos por sujetos en moto en Concepción del Uruguay

Asaltaron a dos empleados de una distribuidora

En uno de los casos, una joven que transitaba por calle Ituizangó fue abordada por dos sujetos que le arrebataron la mochila violentamente y la terminaron golpeando. Ocurrió este lunes, alrededor de las 14.30hs, cerca de la cancha de Engranaje.La tía de la víctima, comentó aque la joven se dirigía a tomar el colectivo cuando fue abordada por dos hombres en moto. Luego de forcejear con ellos, éstos la golpearon y le arrebataron su celular.La joven, que debió ser atendida en el Hospital Urquiza, radicó la denuncia en la comisaría segunda y según publicó, los autores de este hecho serían los mismos de otros robos similares en la zona.Es que una jubilada de 67 años y una chica de 23 años también fueron víctimas del accionar de "moto-chorros" cuando a ambas, alrededor de las 5:45hs de este martes y con diferencia de unas cuadras, las empujaron para robarles sus pertenencias."Yo venía tranquila caminando para ir a trabajar cuando la moto se me apareció de repente, porque no alcancé a verla, y dos chicos que se acercaron me dijeron que era una Apple azul y que los cascos eran de colores", contó ala damnificada por el robo registrado en zona de calles Artusi y Carosini."Respiro y me duele la costilla", expresó. La mujer detalló que dos jóvenes la ayudaron y llamaron a la Policía, por lo que hizo la denuncia en la Jefatura de Policía.Asimismo, aproximadamente a la misma hora en calle Ameghino, "moto-chorros" le robaron la mochila con la billetera y toda la documentación a una chica de 23 años. También realizó la denuncia en Jefatura."Que la gente se cuide, que tengan precaución, porque no distinguen horarios ni edad", advirtió la damnificada por el asalto.En tanto, alrededor de las 7:30hs de este martes, se registró un nuevo asalto por parte de motochorros a empleados de una distribuidora.Dos hombres en una motocicleta del tipo cross, asaltaron una camioneta Fiat Fiorino que se encontraba sobre 26 del Oeste y J.J Bruno.Según publicó, los asaltantes interceptaron a los trabajadores a punta de pistola y lograron sustraerles un bolso con dinero.Tras perpetrar el hecho, los ladrones huyeron a alta velocidad por J.J Bruno hasta Despertar del Obrero y 9 de Julio.