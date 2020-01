Dos víctimas tras "ataque en manada" a la salida de un boliche en Mar del Plata

Por el hecho fue detenido un chico de 16 años, mientras que el resto de la banda logró darse a la fuga luego de la agresión.



Las víctimas señalaron que fueron atacados a golpes de puño y con palos al pasar por el Parque San Martín, luego de un cruce verbal con los adolescentes, y que después les robaron el celular y la billetera.



El menor aprehendido aseguró que había ingresado a un boliche de la zona y que el suceso "no se trató de un robo, solo de una pelea".



El joven se encuentra arrestado en el Centro Cerrado de Menores de Batán, a la espera de que mañana martes se lleve a cabo una audiencia por su excarcelación, de la que participará el fiscal a cargo del caso, Marcelo Yáñez Urrutia.



Al respecto, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dijo al diario La Capital de Mar del Plata que existe "una clara falta de control", y remarcó que "no es la primera vez" que un menor que sale de un boliche en Playa Grande es detenido por ser partícipe de un delito.



"Falla la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, falla la Policía y falla la seguridad privada que no realiza el control como corresponde", manifestó en referencia al ingreso del joven a la discoteca.



Según fuentes policiales, el detenido no tiene antecedentes, no estaba alcoholizado ni había consumido estupefacientes.



La causa fue caratulada como "Robo doblemente agravado por su comisión en poblada y banda, por la utilización de un arma impropia".



NA