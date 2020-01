Investigan chantaje de la "mafia china": Amenazaron con poner una bomba

Dijeron que eran de "la mafia"

Demorados por un rato

Ni armas ni bombas

La relación con los sujetos

Un hecho policial de características singulares tuvo lugar anoche, en Chajarí, Departamento Federación. El epicentro del presunto ataque de la "Mafia China" fue un supermercado, precisamente de origen chino, denominado "Super Fu", de Avenida Siburo y 3 de Febrero."Habían ingresado a dicho local dos masculinos de nacionalidad china «armados», con manifestaciones de pertenecer la "mafia china", y que habrían solicitado la suma de cincuenta mil (50.000) dólares, ya que de lo contrario tomarían represalias, amenazando al encargado del supermercado", dice el parte remitido apor parte de la Jefatura de Policía Federación tras la información recogida por la Comisaría de Chajarí.El Subjefe de la Comisaría de Chajarí, oficial Mauricio Maschio, explicó con algunos detalles sobre lo ocurrido, tras la denuncia presentada por el propietario de un Supermercado chino."Es un delito que llamó mucho la atención, por el título que se le dio a la denuncia, si bien existe esto verlo en la ciudad, me llamó la atención", dijo Maschio aSegún la advertencia del propietario del supermercado, habían concurrido "dos personas de origen chino y serían de la mafia china (así se habrían presentado) y que debían recaudar una determinada cantidad de dinero".Pero esto no queda allí ya que después de "la presentación" deviene la amenaza "en la denuncia consta que si no lo hacían le iban a poner una bomba" aseveró el Jefe policial.De inmediato, asistió personal policial al lugar y se dio aviso a los efectivos de la ciudad. "Ya con mayores datos se busca el vehículo identificado con su placa y los ocupantes, desconocidos", contó luego el mismo parte.Mientras el damnificado llevaba adelante con la denuncia formal, "a pocos minutos la búsqueda da su fruto, hallando el vehículo en calle Urquiza y Rivadavia.En el lugar, demoraron "momentáneamente" en la vía pública a dos masculinos de nacionalidad china, solicitando debidamente la "orden de requisa" vincular, dando intervención a la UFI local a cargo del doctor Matías Arguello de la Vega.Luego, con oficio habilitante emanado del Juzgado de Garantías Chajarí, pasada la medianoche se efectivizó la medida arrojando resultado negativo en cuanto a búsqueda de armas de fuego y por precaución también se le pasó un can detector de estupefacientes de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, también con resultado negativo, indicóEn la requisa se procede al formal secuestro de teléfonos celulares para un posterior peritaje. Los individuos fueron debidamente identificados en la unidad policial, luego de confeccionar el prontuario pertinente y por orden de la UFI quedan desocupados y supeditados a la causa Judicial.El Subjefe de la Comisaría indicó que se está investigando "que tipo de relación existe entre el denunciante y las personas que se presentaron, si hay algo familiar u económico; el dueño del comercio dicen que no lo conocen y estos hombres dicen que sí", dijo aAnte esto el Fiscal en turno Dr. Matías Arguello resolvió dejar a estas personas en libertad aunque vinculados a la causa por la cual se investiga la denuncia por amenazas realizadas por el comerciante damnificado.