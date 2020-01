Niña fallecida por maltratos: Pedirán perpetua para padre y madrastra de Nahiara

Nahiara Luján Cristo falleció a los dos años de edad como consecuencia de los tremendos malos tratos a los que fue sometida durante un tiempo prolongado. Los imputados son su padre biológico, Miguel Ángel Cristo, y su madrastra, Yanina Lescano.. En el debate, el fiscal Juan Malvasio, que estuvo al frente de la investigación penal preparatoria,Las audiencias serán por la mañana ante el Tribunal compuesto por los jueces Gervasio Labriola, Alejandro Cánepa, y María Carolina Castagno.. Ello como consecuencia de que desde el mes de agosto de 2018, Cristo agredió continuamente a sus hija Nahiara Luján, dispensándole golpes con elementos contundentes y romos, quemaduras con líquidos de altas temperaturas y cigarrillos, todo ello en la totalidad de su cuerpo; además de no alimentarla directamente, motivo por el cual se encontraba en una estado de desnutrición generalizado".Nahiara Lujan Cristo, teniendo la posibilidad y el deber de hacerlo en virtud de la posición de garante en la que se encontraba en función de la convivencia y su rol de madre sustituta a partir de que la niña -víctima- comenzó a vivir en su domicilio junto a ellos. Pese a que tenía pleno conocimiento que su concubino Miguel Ángel Cristo maltrataba físicamente a su hija Nahiara Lujan Cristo dispensándole golpes con elementos duros y romos, quemaduras con líquidos de alta temperaturas y cigarrillos, todo ello en la totalidad del cuerpo, además de no alimentarla correctamente, lo que provocó la muerte por una falla generalizada de órgano a las 22.30 del 7 de febrero de 2019".Así, en marzo se realizará el juicio a los dos acusados, que se encuentran detenidos con prisión preventiva. El abogado defensor de Cristo es Carlos Antico; y el de Lescano es Patricio Cozzi. Por la parte querellante estará el letrado Eduardo Gerard, quien representará a la abuela materna de la pequeña, Olga Rodríguez.El planteo de la Fiscalía es que en los 200 días que Lescano convivió con Cristo -entre agosto de 2018 y febrero de 2018, cuando se produce la muerte de Nahiara- ocurrieron los hechos que tuvieron el desenlace fatal. "En términos vulgares, Nahiara fue torturada en presencia de Lescano y lo que se le atribuye es no haber hecho nada para salvarle la vida", dijo el fiscal Santiago Brugo durante la audiencia de remisión a juicio, en septiembre último.La Fiscalía endilgó a Lescano ser "garante" y "madre sustituta" de Nahiara y de ahí su responsabilidad en el hecho.El fiscal Juan Malvasio puso de manifiesto en la audiencia que el deceso de Nahiara no fue "una muerte instantánea, sino que. La Fiscalía tiene acreditado esto".Según publica el sitio, el defensor Cozzi fue y vino con un argumento: su defendida, Yanina Lescano, no puede ser considerada como coimputada por la muerte de Nahiara porque en definitiva era también víctima: cursaba un embarazo de riesgo -su bebé nació el mismo día que murió la niña- y además soportaba violencia de género de parte de Cristo."Y acá el Estado, representado por la Fiscalía, le quieren imponer a Lescano el rol de madre sustituta de Nahiara", observó. "Y si no asume ese rol de madre sustituta, la consideran una mala madre", agregó.Relató lo dicho por profesionales del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en el sentido de que una de las tres hijas de Lescano -están ahora bajo la tutela del Estado- habría referido que su mamá le pedía a Cristo que llevara a Nahiara al hospital."Cuando sos mujer -observó Cozzi-, el primer día que conoces a tu pareja te imponen el rol de madre sustituta. Y acá, ese condicionamiento lo hace el propio Estado, en este caso a través del Ministerio Público Fiscal".Y agregó: "Se actúa con cero perspectiva de género. Esto ha ocurrido en esta causa, desde el 12 de febrero hasta ahora: cero perspectiva de género".