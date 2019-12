Caso Nahiara: Yanina Lescano esperará el juicio con arresto domiciliario

Se confirmó la fecha de inicio del juicio

, imputada por la muerte de Nahiara, la niña que falleció a causa de los malos tratos que recibió. Además, según supo, se confirmó la fecha de inicio del juicio."La prisión domiciliaria con tobillera fue dispuesta por la Dra. Barbagelata al momento de remitir la causa a juicio, pero como Lescano no tenía un domicilio fijado, permaneció en la unidad de penal de mujeres", explicó ael fiscal Juan Malvasio.Finalmente, en una audiencia celebrada este jueves en los Tribunales de Paraná,Y continuó: "Solicitamos al vocal de Juicios, el Dr. Grippo, que íbamos a constatar ese domicilio para ver si efectivamente reúne las condiciones mínimas e indispensables para que Lescano pueda cumplir ahí el arresto domiciliario, y si el domicilio es factible, obviamente que somos respetuosos de la decisión de la Cámara de Casación"."En su momento sostuvimos que la prisión domiciliaria no era la medida coercitiva justa para esta causa pero la Cámara de Casación entendió que los riesgos procesales se podían neutralizar con esa medida coercitiva, y somos respetuosos", argumentó el fiscal.Ya tiene fecha de inicio el juicio que determinará las circunstancias de la muerte de Nahiara Cristo, que tenía dos años el 7 de febrero de 2019 cuando falleció en el Hospital Materno Infantil San Roque como consecuencia de los malos tratos que recibió y del severo cuadro de desnutrición con el que ingresó al nosocomio.Los imputados son Miguel Ángel Cristo, que era el padre biológico de la niña, y de Yanina Soledad Lescano, que era la pareja de aquel y madrastra de la víctima., y el Tribunal está compuesto por los vocales Labriola, Cánepa y Castaño", confirmó el fiscal a"En ese estadio procesal, al momento de realizarse el juicio, vamos a demostrar que tanto Cristo como Lescano fueron los autores de la muerte de Nahiara", sentenció.A Cristo se le atribuye que "le causó la muerte a su hija Nahiara Luján, hecho que se concretó el día 7 de febrero de 2019 a las 22.30 aproximadamente, por una falla generalizada de órganos. Ello como consecuencia de que desde el mes de agosto de 2018, Cristo agredió continuamente a sus hija Nahiara Luján dispensándole golpes con elementos contundentes y romos, quemaduras con líquidos de altas temperaturas y cigarrillos, todo ello en la totalidad de su cuerpo; además de no alimentarla directamente, motivo por el cual se encontraba en una estado de desnutrición generalizado".A Lescano que "entre agosto 2018 y el 7 de febrero de 2019, no realizó actos tendientes a evitar el deceso de la niña Nahiara Lujan Cristo, teniendo la posibilidad y el deber de hacerlo en virtud de la posición de garante en la que se encontraba en función de la convivencia y su rol de madre sustituta a partir de que la niña -víctima- comenzó a vivir en su domicilio junto a ellos. Pese a que tenía pleno conocimiento que su concubino Miguel Ángel Cristo maltrataba físicamente a su hija Nahiara Lujan Cristo dispensándole golpes con elementos duros y romos, quemaduras con líquidos de alta temperaturas y cigarrillos, todo ello en la totalidad del cuerpo, además de no alimentarla correctamente, lo que provocó la muerte por una falla generalizada de órgano a las 22.30 del 7 de febrero de 2019".