Murieron un gendarme y un ladrón al tirotearse en un intento de asalto

Un gendarme resultó asesinado en horas de la noche del viernes en la zona del Parque Acceso Sur, en Granadero Baigorria, mientras que el asaltante que le disparó al uniformado también terminó muerto luego de ser herido por el efectivo de la fuerza federal que resistió el ataque.El intercambio de disparos se registró ayer, al caer la tarde, cuando el gendarme estaba tomando mates en su auto particular junto con su esposa. El vehículo estaba estacionado en el espacio abierto que hay debajo del Puente Rosario-Victoria.En ese momento, el gendarme que no vestía el uniforme reglamentario, fue abordado por un joven que llegó al lugar a bordo de una motocicleta. El asaltante amenazó a la pareja con un arma de fuego y le exigió que le entregara sus pertenencias.Según informó anoche el Ministerio Público de la Acusación, el efectivo federal, luego de identificarse como un miembro de la Gendarmería Nacional, intentó desarmar al delincuente, que abrió fuego.El gendarme resultó mal herido al recibir un disparo en el pecho, y si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, falleció pocos minutos de arribar al centro asistencial.El delincuente, que en el intercambio de disparos recibió un impacto de bala en una pierna, fue hallado muerto a unos 300 metros del lugar del hecho, en la zona del Remanso Valerio. Según el relato de testigos, murió cuando intentaba escapar a bordo de la moto.El efectivo fue identificado como Rubén Darío Soto, de 45 años, quien revestía tareas como suboficial principal en el destacamento local de Gendarmería Nacional. Era casado, tres tres hijos varones y vivía en Granadero Baigorria.El delincuente, en tanto, fue identificado como Emanuel Chazarreta, quien se desplazaba en el momento del crimen en una una motocicleta Keller 110. No se descarta que en el hecho haya intervenido un cómplice.A cargo de la investigación está la fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, quien solicitó intervención del Gabinete Criminalístico para levantamiento de rastros, toma de testimonios y autopsia de ambos fallecidos.