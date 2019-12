Policiales

Tras condena en la Justicia Federal

Lunes 30 de Diciembre de 2019

"Soy absolutamente inocente", dijo el ex intendente Sergio Varisco

"A mí, se me acusa de financiar, pero yo no tengo recursos propios y no hay ninguna prueba de que haya financiado", afirmó tras ser condenado a 6 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de comercialización de drogas.