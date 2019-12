Pena de 13 años para Daniel Celis por narcotráfico: Detalle de las condenas

Los absueltos

"Se hizo justicia y estoy muy contento y tranquilo"

"Condenas injustas"



El Tribunal Federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictaron este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investigó las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, comandaba Daniel "Tavi" Celis, con algunos ahora ex funcionarios municipales de la capital entrerriana.A continuación, el resumen de las condenas a todos los imputados:: 13 años de prisión y una multa de 250.000 pesos por considerarlo organizador y financiador del tráfico de estupefacientes en ambas causas.: 8 años de prisión y 18.5000 pesos de multa por cumplir el mismo rol que su hermano. También se ordenó el decomiso de un vehículo Honda Fit y un WV Bentos.: seis años y seis meses de prisión y 200.000 pesos de multa por ser partícipe necesario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: cinco años de prisión y 37.500 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: cinco años de prisión y 37.500 pesos de multa por ser participe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: cuatro años de prisión y una multa de 30.000 pesos por ser co-autora del delito de comercialización de estupefacientes agravado condenada. Además del decomiso de 118.055 pesos y un Peugeot 307. Fue absuelta por el delito de uso de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización y de la supresión del número.: cuatro años y seis meses y una multa de 8.000 pesos por el delito de comercialización de estupefacientes. Se ordenó el decomiso de 3.907 pesos que le fueron secuestros y aplicarlos al pago parcial de la multa impuesta.: un año y seis meses por el delito de confabulación; pero atento al tiempo de prisión preventivo cumplido, se dispuso su inmediata libertad.: seis años de prisión y 10.000 pesos de multa por el delito de comercialización de estupefacientes agravado. Decomisarle 1.069 pesos que le fueron secuestros y aplicarlos al pago parcial de la multa impuesta.: seis años y seis meses y una multa de 11.000 pesos por el delito de comercialización de estupefacientes agravado; además de dilucidar la procedencia de 54.644 pesos, 3.857 dólares y 87 euros que el fueran secuestrados en su domicilio.: seis años de prisión y 15.000 pesos de multa por ser co-autores del delito de comercialización de estupefacientes agravado; además del decomiso de una Toyota Hilux y restituirles el tanque de combustible que les fuera secuestrado.: seis años de prisión y una multa de 8.000 pesos por el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes.: cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: tres años de prisión condicional y 2.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes.: un año y seis meses de cumplimiento condicional por ser co-autor delito confabulación; se dispuso su inmediata libertad.: cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa por ser participe secundaria en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: tres años de prisión condicional y una multa de 2.000 pesos por ser participe secundaria en el delito de comercialización de estupefacientes.: cuatro años y seis meses, 4.000 pesos multa por ser co-autor comercialización de estupefacientes agravado.: cuatro y seis meses de prisión, una multa de 4.000 pesos y el decomiso de una Chevrolet S10 por ser autor del delito de comercialización de estupefacientes agravado.: seis años y seis meses 25.000 pesos de multa, además del decomiso de 1.050 pesos que le fueran secuestrados y aplicarlos a la multa impuesta.: cinco años de prisión y 37.500 pesos de multa por ser partícipe secundario por el delito de comercialización de estupefacientes agravado. Además del decomiso de 1.200 pesos que le fueran y un auto Chevrolet Cruze.: seis años de prisión y multa de 37.500 pesos por ser co-autor penalmente responsable de comercialización de estupefacientes.: cuatro años de prisión y 25.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: cuatro años de prisión y 25.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.: absuelto en el delito de co-autoría de comercialización de estupefacientes agravado.: absuelto por el delito de financiamiento del delito de narcotráfico y se dispuso su inmediata libertad.: absuelto por el delito de comercialización de estupefacientes y se dispuso su inmediata libertad.: absuelta en el delito de co-autoría de comercialización de estupefacientes agravado, y se dispuso su inmediata libertad.Previamente, habían sido absueltospor no haber mediado acusación por parte de la Fiscalía; ambos están en libertad desde el 16 de diciembre.Bertana es hijo de Fernanda Orundes Ayala e hijo del corazón de Daniel "Tavi" Celis. Se lo acusaba de intervenir en actividades vinculadas al aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana, en María Grande Segunda. Mientras que Márquez es la consejera espiritual consultada por los dos hermanos Ghibaudo, a instancias del aterrizaje de la avioneta proveniente de Paraguay.Hernán Rivero, estaba a cargo de la unidad Municipal Nº2 y era uno de los 34 imputados en la causa. "He recibido gratamente la noticia que fui absuelto. El tribunal ha resuelto desvincularme completamente, se hizo justicia y estoy muy contento y tranquilo", dijo en diálogo conSobre su estadía en la cárcel, indicó que "fue un proceso muy duro, fueron dos años y siete meses muy largos. La penitenciaría es un lugar muy difícil, muy duro, además es muy triste estar lejos de la familia".Para Rivero en la causa "hubo mucho entramado y cosas complicadas. Caí en una causa con muchos ribetes políticos y sostengo que estuve preso por kirchnerista, siendo un funcionario que venía del peronismo me lo hicieron pagar. La parte política influyó mucho en esto pero este tribunal tuvo la grandeza de fallar en consecuencia y demostrar mi inocencia".Fernanda Orundez Ayala, pareja de "Tavi" Celis fue condenada a cuatro años de prisión y 3.000 pesos de multa por ser partícipe secundario en el delito de comercialización de estupefacientes agravado.Tras el fallo, habló cony entendió que las condenas fueron "injustas. Lamentablemente hubieran sido parejos para todos. Hay muchas personas inocentes y lo lamento mucho".