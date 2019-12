Mataron a un turista inglés e hirieron de gravedad a otro en la puerta del hotel

Un turista murió y otro hijo permanece gravemente herido al ser atacados a balazos este sábado por la mañana por motochorros con fines de robo en la puerta del Hotel Faena, en Puerto Madero. El hecho se produjo minutos antes de las 11. Las víctimas son padre e hijo, ambos de nacionalidad inglesa. Estaban de visita en el país junto a otros familiares.Fuentes de la investigación precisaron que los dos hombres fueron interceptados por los delincuentes cuando bajaban de un taxi para ingresar al hotel. Al ser abordados por los motochorros, intentaron resistirse al robo de sus pertenencias y los ladrones reaccionaron a los tiros. El mayor de los turistas, un hombre de 50 años, falleció al recibir un impacto de bala en la axila derecha que le afectó el pulmón derecho. El más joven, de 28 años, fue internado en el hospital Argerich, en donde lo asistieron por un disparo en la pierna izquierda.Prefectura dispuso un operativo cerrojo en la zona procurando localizar a los vehículos, a la vez que se cotejan cámaras próximas al lugar para dar con los ladrones, con la colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.El equipo de SAME arribó a los ocho minutos de hecha la denuncia y su titular, Alberto Crescenti había alertado de la gravedad del asunto."Recibimos varios alertas por heridos de arma de fuego y desplazamos dos móviles nuestros y nos encontramos con un hombre de nacional extranjera, al que le ingresó una bala por la axila derecha. Entró en paro y lo llevamos al Argerich. Su estado es grave", precisó el médico. "Todo el equipo del departamento de urgencias del Argerich está tratando de salvarle la vida al turista", había dicho antes de que se conociera la noticia del deceso.En tanto, el otro turista también fue derivado al mismo centro de salud pero está estable: "Tuvo un impacto en el muslo y por suerte no tocó el femoral", detalló.Florencia, una testigo del hecho, relató a A24 que estaba paseando al perro cuando se encontró con uno de los turistas ensangrentados tendido en la puerta principal del hotel."Cuando llegué a la esquina del hotel vi que había una persona tirada en la puerta principal del hotel y la estaban asistiendo. Una moto pasó, los quiso robar y los baleó. A los 15 minutos vino el SAME para asistirlos. Fue muy grave lo que pasó. Los delincuentes se dieron a la fuga. Se supone que es un zona segura y que está monitoreada por la Prefectura", dijo la joven.En un breve comunicado oficial, desde el Faena lamentaron lo sucedido. "Faena Hotel Buenos Aires lamenta enormemente lo ocurrido este sábado por la mañana en las inmediaciones del hotel. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los damnificados. Colaboraremos en todo lo necesario para el esclarecimiento de tan penoso hecho", señalaron.