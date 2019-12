Hallaron a la mujer embarazada que había desaparecido en La Plata

Sandra Carabajal Sepúlveda, la mujer embarazada de 8 meses que desapareció esta mañana en el hospital San Martín de La Plata según su marido, Sebastián Martínez, fue encontrada a mediados de la tarde de hoy en el domicilio de una tía en la calle Añasco en Avellaneda, según afirmaron fuentes policiales a Infobae, ilesa y en buen estado de salud.Sepúlveda será trasladada a la DDI de La Plata, que encabezó su búsqueda. El fiscal Marcelo Romero está a cargo de la investigación.Hoy, según denunció su marido, a las 7:45 de la mañana se dirigió con su marido y papá del futuro bebé, al Hospital San Martín de La Plata con el objetivo de solicitar un turno para la cesárea que su obstetra ya le había autorizado. Cuando llegaron les dijeron que la recepcionista llegaba más tarde y que debían esperarla; Sebastián aprovechó para ir a fumar un cigarrillo al patio y Sandra para ir al baño.A las 8:02, sonó el teléfono del hombre y vio en la pantalla que quien lo llamaba era su mujer: "Ayudame, me están llevando. Ayudame", escuchó Martínez. El hombre ingresó al hospital y ya no encontró a su mujer. Nunca la volvió a ver, según denunció a la mañana. Su testimonio generó dudas inmediatas."No podemos decir que el marido miente, pero hay cosas que no cierran. A esa hora tenemos chequeado que había empleados y al menos dos empleados de seguridad. Uno en la puerta y otro en el baño justamente. Es muy difícil que alguien se haya llevado a la rastra a una mujer y que no aparezca en ninguna cámara de seguridad y nadie haya visto nada", le dijo a Infobae una alta fuente de la investigación.Otro dato que surge de los registros es que la pareja nunca llegó a anotarse para realizar la cesárea. Es más, la mujer transitó todo su embarazo atendiéndose en una sala barrial y esa era la primera vez que, supuestamente, iba al hospital.Martínez tiene antecedentes penales que llamaron la atención de los investigadores: está imputado por abuso sexual agravado contra la hija de una ex pareja. El expediente, que llegó al Tribunal Nº 1 de La Plata, tiene movimientos recientes de febrero de este año. Según la causa, habría violado a la menor entre 2012 y 2015. Este es un dato que llegó a la oficina del fiscal y que no pasó desapercibido. No es el único antecedente: fue denunciado en un juzgado de paz en Berisso por violencia familiar. El expediente data de 2015.