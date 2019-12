Misterio: Buscan a una embarazada que desapareció cuando iba al hospital

Una mujer embarazada habría desaparecido luego de ingresar al baño del Hospital San Martín de La Plata, según denunció su marido, quien asegura que recibió un llamado en el que su esposa le dijo que alguien se la estaba llevando contra su voluntad.Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a NA que la mujer no tenía turno para este jueves y, no tenía historia clínica allí.Sandra Sepúlveda, de 40 años, esperaba este jueves por la mañana, según contó su pareja, Mauricio Martínez, que la anotaran en la recepción del centro de salud cuando decidió ir al baño.En ese momento, su esposo de 38 años, salió del hospital para fumar un cigarrillo.El marido de la mujer afirmó que el último contacto con Sandra fue unos minutos después a través de una llamada telefónica en la que ella le alcanzó a decir: "Mauricio ayúdame que me están llevando no sé dónde".A partir de allí no se supo más nada de ella, por lo que la Policía comenzó un exhaustivo rastrillaje en la zona y los investigadores revisaron las imágenes de todas las cámaras de seguridad de los alrededores del hospital.La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena de La Plata por Martínez.En tanto, las fuentes informaron que "faltan elementos objetivos que demuestren la presencia o permanencia de la mujer en el hospital".Un amigo del hombre utilizó la red social Facebook para difundir un mensaje y pedir que se aporten datos que ayuden a esclarecer lo sucedido."Hoy a las 7:45 se dirigieron al Hospital San Martín, ya que tenían la cesárea programada. Antes de hacer el ingreso para la internación, ella fue hasta el baño y luego de unos minutos mi amigo recibió un llamado de Sandra pidiéndole ayuda", señala la publicación.Sandra Sepúlveda tiene piel clara, contextura mediana, cabello castaño oscuro largo y mide 1,60 metros, mientras que la última vez que fue vista, según la denuncia realizada por Martínez, vestía una campera negra, una calza del mismo color, zapatillas blancas y un bolso marrón.La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 de La Plata, cuyo titular es el fiscal Marcelo Romero, y quien caratuló la causa por el momento como "averiguación de paradero".Las fuentes informaron que la pareja practica la religión umbanda, y que el hombre está imputado en una causa por abuso sexual agravado de la hija de una pareja anterior, en la que está elevado a juicio sin fecha definida.

Tras analizar distintas cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar cuáles fueron los últimos movimientos de Sandra Sepúlveda, se determinó que a las 7:53 de la mañana, el auto en el que iba a bordo la mujer pasó por la calle 1 y 70, la arteria en la que está situado el Hospital de San Martín donde, según testimonio del marido de ella, tenía programada una cesárea, pese a que ese no era el lugar donde habitualmente la atendían.El municipio aportó a la Justicia imágenes captadas en la Terminal de Ómnibus de La Plata, donde también se ve a una mujer con características similares a las de la buscada.