Corte de calle frente a la comuna: detuvieron a un líder de los manifestantes

Paraná Ordenaron liberar el tránsito y se levantó el corte de calle frente a la comuna

"Seguimos a la espera de respuestas"

A partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal y de la Policía Departamental de Paraná, los manifestantes que cortaban la circulación de vehículos en calle Urquiza de Paraná, levantaron el corte de calles.Este martes pasado el mediodía, quedó detenido quien fuera identificado como uno de los líderes del grupo de manifestantes, por infracción del artículo 194 del Código Penal que establece que " El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".Luego de lo cual, se llegó a un acuerdo con el resto de los manifestantes quienes decidieron proseguir su protesta pacíficamente sin impedir la circulación vehicular.Según pudo saber Elonce TV, el Jefe de la Departamental de Policía, Marcos Antoniow se hizo presente en el lugar para dialogar con los manifestantes a la espera de que concretaron la medida judicial. Asimismo, se indicó que podrán permanecer frente al Palacio Municipal pero sin interrumpir la circulación vehicular.A pesar de haber levantado el corte de las calles, los ex empleados permanecen apostados en el lugar ya que exigen que les renueven sus contratos."Seguimos esperando que el señor Intendente nos dé una respuesta, pero que sea favorable. Vino la policía nos pidió que despejáramos y lo hicimos pero no nos vamos a mover, nos vamos a quedar acá hasta salir con el decreto en la mano", dijo Sandra Godoy a Elonce TV.