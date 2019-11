"Conocido" ladrón robó y provocó destrozos en una verdulería: Quedó filmado

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, se produjo un robo en la verdulería y frutería El Totito Está Loco, ubicada en Artigas al 2000, frente a la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Gualeguaychú."Los ladrones se llevaron entre 5.000 y 6.000 pesos que había en la caja registradora, pero por fortuna no se llevaron nada más, como la balanza por ejemplo", relató el dueño, José Bacigalupo, aEl hecho de que no se hubieran llevado algo más tuvo con ver con la modalidad del robo, conocida como "Hombre Araña": el ladrón ingresó al local por el techo, levantando una chapa, y utilizando una columna para bajar al local y volver a subir y escapar luego de perpetrado el delito.El local no tenía alarmas -aunque por este hecho el dueño informó que instalará un sistema- pero si tenía cámaras de seguridad. Al ver las imágenes, la policía habría identificado al ladrón, a quien describieron como un conocido en el ambiente del delito."Fue peor el daño que el robo en sí. Rompieron la registradora nueva, arruinaron cajones con fruta y verdura y ahora tengo que arreglar también el techo. Jamás pensé que me podría pasar esto en este local: es una zona iluminada, está frente a la Terminal y suele haber policías en la rotonda. Espero que lo atrapen, pero me temo que va a entrar y salir", lamentó Bacigalupo.