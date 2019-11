Los hermanos Siboldi en libertad: Confirman el barrio en el que vivirán

Este domingo recuperaron la libertad los hermanos Siboldi, acusados del triple crimen de Bajada Grande. Fue con el acuerdo de Fiscalía, Patricia Yedro, y de las partes. El querellante en representación de las familias de las víctimas, Franco Aziani, precisó aque "si bien las tres personas están coimputadas, venció el arresto domiciliario sobre dos de ellos".El letrado dio cuenta de que "la investigación se encuentra finalizada", por lo cual "en su momento considerábamos que había riesgos" procesales si ambos estaban en libertad los cuales "hoy ya no existen".Asimismo, aclaró que Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, estarán en "libertad pero con fuertes restricciones".Aclaró que no puede opinar si la determinación "es acertada o no, pero es una decisión acabadamente justificada y está dentro de los parámetros legales que debemos respetar. No es una libertad absoluta, sino que tienen severas restricciones para con los familiares de las víctimas y los testigos, como así también la prohibición de acercamiento a ciertos sectores".Confirmó que vivirán en un lugar lejano a donde aconteció el triple crimen y de los testigos. Y precisó:Asimismo, aseveró que "si no cumplen con las pautas de conductas y participan de hechos delictivos, serán proclives a que vuelvan a estar detenidos"."La investigación está prácticamente finalizada. Falta la remisión de la causa a juicio. Es probable que el debate suceda el año que viene. Los familiares de las víctimas están asesoradas por nosotros y son respetuosos de las decisiones judiciales", concluyó el abogado.Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, cumplían prisión domiciliaria en barrio Paracao de la capital entrerriana, lo cual fue rechazado por los vecinos y hubo marchas contra la medida judicial.Recordemos que los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de mayo en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez (37 años) y Miguel Aguirre (35 años); mientras que Leonardo Álvarez (29 años), murió horas más tarde en el hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.