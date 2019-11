Quedaron en libertad los hermanos Siboldi: Tendrán ciertas restricciones

Este domingo recuperaron la libertad los hermanos Siboldi, acusados del triple crimen de Bajada Grande. Fue con el acuerdo de Fiscalía, Patricia Yedro, y de las partes.El acuerdo se logró el pasado 19 de noviembre, no hubo audiencia, fue un acuerdo entre las tres partes, la defensa está a cargo de Natalia Salvateli Cardozo, indicóAl parecer los hermanos Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi no pueden volver a su casa, deben guardar ciertas reglas de conducta y no pueden acercarse a los familiares de las víctimas.Cabe recordar que los hermanos Alexis Maximiliano y Brian Exequiel Siboldi, cumplían prisión domiciliaria en barrio Paracao de la capital entrerriana, lo cual fue rechazado por los vecinos y hubo marchas contra la medida judicial.Recordemos que los Siboldi fueron detenidos por su presunta vinculación con el triple homicidio ocurrido en la madrugada del 25 de mayo en calles Valentín Denis y Procesión Náutica, del barrio Bajada Grande de Paraná donde murieron, ultimados por armas de fuego, Luciano Álvarez (37 años) y Miguel Aguirre (35 años); mientras que Leonardo Álvarez (29 años), murió horas más tarde en el hospital San Martín de Paraná, como consecuencia de las heridas recibidas.