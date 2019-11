Continúa la búsqueda de un joven de San Benito que desapareció en Rosario

Buscan a Exequiel Raúl Coronel, de 24 años, oriundo de San Benito. El joven, por propia voluntad, hace cuatro meses se internó en la Fundación Remar ubicada en Rosario, pero hace tres semanas desapareció de ese lugar y no pueden dar con su paradero.



Su mamá, Liliana, explicó a Elonce TV que "se internó por propia voluntad porque tenía problemas de adicciones pero ahora ya estaba bien. Hasta el momento sigue desaparecido. La Policía ha venido, me dijeron que estuvieron buscándolo pero no lo encuentran, que cualquier noticia me comunican".



"Mi hijo nunca se desapareció así. Siempre nos avisó, nunca dejó sus pertenencias ni su teléfono, siempre se comunicaba. Quiero pedir que el que lo vea que por favor se comunique al 3434804510", manifestó.



Aseguró que "no me importa lo que diga la gente, si mi hijo tuvo una recaída yo lo acepto como es. Lo quiero acá conmigo. Quiero saber que está bien, que va a volver".



"Él ahora no fumaba, no se drogaba, estaba en la iglesia cristiana y yo estuve el Día de la Madre allá, él estaba re cambiado. No creo que haya caído de vuelta. Si así fuera lo quiero de regreso, no estoy enojada. Toda la familia lo extraña, lo estamos esperando", finalizó. Elonce.com