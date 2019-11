"Las promotoras eran obligadas a prostituirse bajo amenaza de perder el trabajo"

Policiales Detuvieron en plena fecha del Turismo Nacional a jefa de red de prostitución

El presidente del Autódromo Municipal de Rosario "Juan Manuel Fangio", Mauricio Malano, admitió que el operativo de la Policía Federal contra la prostitución VIP que se llevó a cabo este domingo durante la competencia de Turismo Nacional lo tomó por sorpresa y cuestionó que se contraten jóvenes para realizar promociones en las competencias automovilísticas.En el marco de la misma investigaciónSe trata del propietario de una concesionaria de automóviles, a quien se señaló como el jefe de la banda. La investigación se inició con una denuncia anónima radicada en la fiscalía federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Ptotex)."El operativo nos sorprendió cómo sorprendió a todos, estaba a punto de largarse la final de la Clase 3, que es el momento más importante del fin de semana, y obviamente nos vimos sorprendidos por la presencia de la Policía Federal en el predio", contó Malano en declaraciones radiales."Cuando llegaron el encargado del operativo me planteó cuál era la situación y me dijo que no tenía nada que ver ni con el autódromo ni con la organización de la carrera", contó Malano, y añadió: "Me explicó que, enfatizó el máximo responsable del autódromo municipal, y agregó: "Hubo gran cantidad de agentes federales, hubo 25 autos de la policía, se demoró la largada de la carrera, y es lógico,"., detalló Malano, y agregó: "Se las entrevistó a todas, peroAsimismo, explicó que la investigación que culminó ayer en el autódromo partió de una denuncia de trata de personas. "Por lo que tengo entendido, lo que sucedía era que, detalló.Malano reconoció que, más allá del caso que sacudió al autódromo ayer, la costumbre de contratar jóvenes para que realicen promociones de marcas relacionadas con el automovilismo entró en un cono de sombra. "Algunas categorías, como el Súper TC 2000, han dejado de utilizar a la mujer como objeto de publicidad y está perfecto que así sea", contó."Tiene que ver con el cambio de época, con el cambio de mirada, con esa deconstrucción que estamos viviendo todos y que nos cuesta un poco, pero la verdad es que no pasa nada si en el mundo del automovilismo no hay promotoras, los autos de carrera corren igual y el espectáculo es el mismo,", concluyó Malano.