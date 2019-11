Filmarán una miniserie sobre la vida de Nahir Galarza

La madrugada del 29 de diciembre de 2017, Fernando Pastorizzo fue asesinado por su novia, Nahir Galarza de 19 años. El joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.



Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera "accidental".



El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que "ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria".



En septiembre último su defensa presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que revise la pena de prisión perpetua, la cual ya fue confirmada por la Cámara de Casación.



El guión en formato de thriller estará a cargo de la periodista y escritora Tamara Tenenbaum, mientras que la producción recae en Zeppelin Studio, que ya firmó el acuerdo por los derechos con el grupo editor. De lo que aún no hay confirmación, es respecto de una posible participación de Nahir en primera persona, algo a lo que la chica se había referido en su momento, expresando su conformidad para ser parte.



Desde Zeppelin describieron parte de lo que seguramente podrá verse en más de un formato. "La serie abordará el perfil psicológico de Nahir, la denuncia de un falso secuestro en su adolescencia, la tormentosa relación que mantenía con Fernando, los detalles más crudos de sus distintas versiones del crimen, sus días en la cárcel y su irrupción en las redes sociales; develando un entramado de mentiras, pasiones y engaños que llevaron a Nahir a convertirse en la asesina menos pensada de la Argentina", detallaron desde la productora.



Innata generadora de contenidos, tras conocida y efectivizada su condena, Galarza no dejó de ser noticia. Su comportamiento dentro de la reclusión, su actividad (prohibida en su condición) en las redes sociales, y su reciente falso embarazo de padre incierto hacen de ella un personaje indiscutiblemente mediático, y rentable, con tantos seguidores como críticos.