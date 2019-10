Redujeron la sanción a Nahir Galarza y contó cómo pasó sus días en el calabozo

Sociedad Las fotos de Nahir Galarza y Yanina Lescano desde la cárcel

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, Nahir Galarza tuvo que reconocer que se había equivocado. Que no había respetado las reglas de encierro. Una de ellas: no tener celular y, mucho menos, sacarse fotos y publicarlas en su muro de Facebook.La joven fue sancionada después de que subiera con un celular fotos suyas junto a Yanina Lescano bajo el título "Cumpliendo la maldita condena".de la joven condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos balazos con la pistola 9 milímetros de su padre el 29 de diciembre de 2017.", le contó Nahir a una compañera.Un allegado le dijo a: "Ahora que está en la celda otra vez, le volvió el alma al cuerpo. Es más, ella no lo dice porque no quiere quedar como víctima, pero el primer día la tuvieron sin comida. Y el lugar era de un metro por dos metros, algo así. Creo que le tienen bronca porque todo lo que hace trasciende y quisieron darle un castigo ejemplar, pero por más que no se pueda tener un celular, tantos días en un calabozo es demasiado".