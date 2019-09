Dos presas patagónicas imitaron a Nahir Galarza y enviaron un polémico mensaje

Sociedad Las fotos de Nahir Galarza y Yanina Lescano desde la cárcel

"Aguanten las pibas delincuentes"

Están detenidas

Las fotos de Nahir Galarza

Emulando la foto de Nahir Galarza junto a una amiga de la cárcel, dos internas del penal de Viedma (Río Negro) no quisieron dejar pasar la oportunidad y también publicaron en las redes sociales. Ellas, se tomaron imágenes en la Alcaidía de dicha localidad patagónica, imitando a las que subió la joven condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, junto a Yanina Lescano.Junto a su foto,Una de las internas, identificada en Facebook como, compañera de celda y escribió en su muro:, comentó.Las dos presas imitaron a Galarza, cuando subió sus fotos y publicaron: "Aka estamos, con mi hermana de la otra vida". Las imágenes generaron polémica y sanciones para las dos internas de la cárcel de mujeres en Paraná que aparecieron en las fotos.Se detalló que ambas están detenidas en el Complejo de Ejecución Penal Nº 1, en un sector especialmente ambientado para mujeres, señalóEn las imágenes que cargó a su cuenta personal de Facebook, Galarza posó con una compañera de prisión, a la que identificó como "SL". Incluso, en una de ellas, la otra mujer gesticula como si estuviera por gatillar un arma de fuego."Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social), pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual", escribió en la descripción de una de las fotografías, acompañada de la otra joven.En otra de las imágenes, calificó a su amiga como su "hermana de otra vida". Mientras que, en las que publicó estando sola, escribió: "cumpliendo la maldita condena".Las fotos fueron cargadas en forma pública a la red social, por lo que todos tienen acceso a ellas. Por eso, no tardaron en llegar las reacciones. Miles de comentarios inundaron el perfil de la condenada, muchos de ellos con agravios, recordándole el asesinato de Pastorizzo.El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2017 a las 5.30. Pastorizzo fue encontrado muerto en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.