Liberan al camionero entrerriano que chocó en Mendoza: Quiénes eran las víctimas

Policiales Es entrerriano el camionero que protagonizó fatal accidente en Mendoza

El impacto fue letal. Un Chevrolet Corsa chocó de frente contra un camión en la Ruta 40, en Mendoza, y quedó incrustado entre los ejes del acoplado. Los cinco amigos que viajaban en el auto murieron en el acto. El grupo volvía de una fiesta de San Juan. Tenían entre 21 y 23 años.El trágico episodio ocurrió este sábado, alrededor de las 9 de la mañana. Según trascendió, los dos vehículos quedaron al costado oeste en el kilómetro 3.433. El chofer del camión resultó ileso y aseguró que el auto vino hacia él e intentó esquivarlo, pero no lo logró.Las víctimas fueron identificadas como Ariel Enzo Segatore (21), conductor del Corsa, María Florencia Tonini (21), Julieta Dolz (23), Ignacio San Martín Carrazco (23) y Juan Francisco Julio Peña (23).El grupo de amigos estaba volviendo de una fiesta realizada en San Juan, donde habían ido a ver al DJ Kevin De Vries. Como el sábado a la noche Juan Francisco, que también era DJ, tenía que presentarse en un boliche de Mendoza, decidieron volver inmediatamente después de la fiesta sin dormir. Cuando estaba a solo 40 minutos de llegar, chocaron.Juan Francisco no era el único que apostaba a una carrera musical. Ignacio también. "No hay nada que celebrar esta primavera", publicaron desde Todo Producciones, la empresa de animación de fiestas en la que ambos trabajaban.Enzo, que iba al volante, era otro aficionado de la música y tocaba la guitarra eléctrica. Por su parte, María Florencia estudiaba para ser guardavidas y Julieta era estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional.El chofer del camión, Alberto Rion (33), de Entre Ríos y que transportaba ripio hacia San Juan, resultó ileso. Estuvo detenido hasta este domingo a la mañana, cuando el fiscal de Tránsito Fernando Giunta, ordenó su liberación.Los velatorios se realizaron este domingo a la tarde, después de que finalizaran las pericias forenses encargadas por la fiscalía. En la semana, el fiscal Giunta entrevistará a testigos y familiares.