Abusó de su ex y como se negó a tener relaciones con otro, le secuestró la nieta

Todo comenzó cuando se escucharon los gritos de la nena de cinco años en las inmediaciones de los pasajes peatonales del arroyo Manzores, de Concordia.



Allí, Itatí, una joven integrante de la Guardia Urbana vio a un sujeto que cargaba a la niña tal una bolsa de papas. "La nena lloraba y gritaba, por eso dimos alerta a la policía, quienes concurrieron inmediatamente al lugar y cuando este hombre vio venir a los patrulleros se dio a la fuga, abandonando a la niña en dirección a Salta y las vías", contó.



Luego se supo que la nena tendría cinco años y que estaba al cuidado de su abuela de 40, con el trasfondo de un terrible episodio de violencia, que se inició cuando concurrió a su domicilio en el barrio Nebel, su ex pareja de apellido Millar, junto a otro sujeto, ambos aparentemente intoxicados.



Miller la habría abusado sexualmente y no conforme con esto pretendía que el otro sujeto también tenga relaciones sexuales con la mujer. Ante la negativa y los llantos de ésta, en represalia no solo la golpeó, también decidió llevarse a la nieta de su víctima.



"El sujeto caminó varias cuadras con la nena. No se sabía cuáles eran sus intenciones y al llegar a la altura de lateral del boliche Puerto Juárez vi que lloraba y que el sujeto prácticamente la iba arrastrando, por eso no dude en llamar a la policía", precisó Itatí a diario El Sol.



La joven integrante de la guardia urbana al servicio del Ente Costanera continuó su relato comentando que "segundos después este sujeto logró huir finalmente, pero lo más importante es que la nena pudo reunirse con su abuela y ambas concurrieron a la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia".



El sujeto denunciado por un intento de secuestro de una menor, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual agravado está prófugo.