Ataque a Jefe de la Federal ocurrió cuando paró a cambiar la yerba del mate

Policiales Encapuchados emboscaron y balearon al jefe de la Policía Federal de Santa Fe

Paró a cambiar la yerba del mate



El jefe de la delegación local de la Policía Federal, comisario Mariano Ezequiel Valdés (51), continúa internado en un sanatorio privado de la ciudad de Rosario, mientras prosigue la investigación del grave incidente sucedido la noche del lunes en la autopista.El funcionario fue trasladado al sanatorio Mapaci y quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva, aunque solo por prevención "ya que su cuadro no presenta riesgo de vida", aseguraron sus voceros.Pese a la gravedad de lo ocurrido puede decirse que la suerte estuvo del lado del jefe policial, ya que no tiene afectado ningún órgano vital."Está estable, en terapia intensiva. Sin compromiso de vida. No tiene proyectiles alojados. Si permanece así, va a pasar a una sala común", señalaron las autoridades del centro médico.Durante la noche del lunes, Valdés venía procedente de Buenos Aires con destino a Santa Fe al mando de un móvil policial no identificable (un Ford Focus, de color gris), acompañado por la suboficial Rosana González.Sin embargo, un detalle anecdótico del viaje se convirtió en crucial. Eran exactamente las 20.50 cuando Valdés paró a un costado de la autopista (en el kilómetro 256, a la altura de Fighiera), para cambiar la yerba del mate.Fue entonces cuando apareció en escena una camioneta 4x4 de la que descendieron entre 3 a cuatro sujetos, todos encapuchados.Los recién llegados iniciaron una feroz balacera contra los policías que, aun bajo fuego, desenfundaron sus armas y repelieron el ataque.Valdés recibió un disparo en la ingle y otro en el hombro, mientras que su compañera resultó ilesa.Herido y todo el comisario retomó el mando del Ford Focus y alcanzó a llegar hasta una estación de servicios YPF, (conocida en la zona como "Las Mellizas) donde finalmente pidió auxilio.Minutos después arribó al lugar un patrullero y una ambulancia que trasladó a Valdés hasta un nosocomio de Arroyo Seco donde recibió una primera atención.De los agresores es muy poco lo que sabe hasta el momento ya que escaparon a toda velocidad con rumbo incierto.Lo ocurrido está siendo investigado por la fiscal de Villa Constitución, Eugenia Lasciarandare. (Fuente: El Litoral