A más de un año, aún no desbloquearon el celular de la maestra asesinada

Justicia lenta

Qué puede haber en el teléfono

Lo ocurrido

Todos los días, sin dejar pasar uno, Vanesa Castillo se despertaba temprano, desayunaba algo mientras veía las noticias y agarraba su moto para recorrer casi 50 kilómetros y unir las localidades de Santa Rosa con Alto Verde. El motor de esta travesía diaria era su vocación que tanto amaba: ser maestra. Tenía 33 años y era madre soltera por esas cosas de la vida y compartía sus días con su hija de 11 años. El poquito tiempo que le sobraba era para estudiar Profesorado de Historia en el en el instituto Superior de Profesorado N° 8 Almirante Guillermo Brown. Todo ajustado. Todo al límite. Así como se vive cuando la cosa viene en serio. En el mediodía del 14 de febrero de 2018, Juan Ramón Cano, la mató a puñaladas en la puerta de la escuela Victorino Monte.Hoy, el recuerdo se vuelve noticia de nuevo ya que a más de un año de lo ocurrido todavía no se pudo abrir el teléfono para poder hacer la pericia. Según afirmó Silvia la hermana de la víctima "no se pudo abrirlo aun ya que no se conoce el patrón de apertura".La hermana de Vanesa es la querellante de la causa y debe viajar esta semana a Buenos Aires para poder hacer el procedimiento llamado "Chip On" que permite acceder al teléfono en su totalidad pero, en caso que no funcione, puede destruir la memoria del teléfono.Según aseguró la querellante en Santa Fe "no existe este tipo de tecnología y además la Justicia es muy lenta y no se procede con velocidad"."En mi caso soy muy constante y siempre pido que se avance. La respuesta es la misma: que tengamos paciencia que se está trabajando y es importante esperar los tiempos judiciales", destacó."La pericia se autorizó hace algunos meses por la Fiscalía y un perito nos iba a acompañar a Rosario para hacerla. Este perito se retiró, nos abandonó. Nunca se hizo. La nueva fiscal Ferraro es la que solicitó un turno para poder analizar el teléfono y es lo que voy a ir a hacer a Buenos Aires esta semana para tratar de acceder a la información, publicóSilvia explica que "en el teléfono puede haber audios o amenazas como las que tuvieron otras docentes semanas anteriores al asesinato de mi hermana"."Vanesa inicia la denuncia por la nena embarazada en el mes de noviembre. Desde ese tiempo hasta el día de la muerte es probable que pueda haber audios o indicios que se puedan sumar a la causa. Además puede haber textos hacia otra persona donde cuente que era lo que estaba pasando o si había sido amenazada".Mañana hay un turno en Buenos Aires para poder abrirlo. En caso que se pueda hacer habrá información nueva para sumar a la causa.Con respecto al móvil en un primer momento se habló de un robo. Algunos decían que fue para robarle la moto, otros explicaban que el delincuente quería el calzado de la víctima. Poco después se supo que el agresor fue Juan Ramón Cano de 34 años oriundo de Alto Verde. Fue hallado en la casa de su madre situada a unos 150 metros del lugar del hecho, donde se atrincheró rodeado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Prefectura Naval (PNA). Pasadas las 14, cuando tuvo ganas, se entregó. Salió de la vivienda y no se le movió un pelo. Mientras los vecinos intentaron lincharlo.Luego se supo que Cano había salido cárcel de Coronda tras cumplir tres años de prisión por "abuso sexual y tentativa de robo.El caso fue caratulado como femicidio no íntimo por la justicia. La hipótesis apunta a que se trata de un crimen por encargo (así también lo afirman los familiares de Vanesa) luego que Castillo haya activado el protocolo institucional para denunciar que una de sus alumnos sufría abusos.