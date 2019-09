Explicaron por qué Yanina Lescano "violó" la prisión domiciliaria

Policiales Trasladaron a Yanina Lescano a la Alcaidía por violar la prisión domiciliaria

Yanina Soledad Lescano, fue trasladada esta tarde a la Alcaidía de Tribunales por personal policial de la Comisaría Tercera, ya que según indicaron fuentes policiales a, la joven violó la prisión domiciliaria que se le había impuesto y que era monitoreada con tobillera electrónica.Al respecto, su abogado Patricio Cozzi, explicó aque "esta mañana en su casa tuvo un suceso con un hombre, quien es una de las personas garantes de su detención cautelar domiciliaria. Frente a tales disturbios y hechos de violencia, como así también que le rompió su teléfono, ella decidió salir corriendo hacia la Comisaría Tercera"."Ya en la dependencia policial contó lo que le pasó, le tomaron la denuncia. Luego el fiscal determinó su detención en Alcaidía", comentó.Asimismo, indicó que "el garante es un antiguo amigo de ella, una persona mayor, que de hecho la ayudaba a poder solventar el domicilio donde se encuentra ahora cumpliendo la cautelar. Hubo un suceso de violencia con este señor"."Con Lescano hablé muy pocos minutos. Ella vive sola, así se había acordado. Las personas garantes no tienen que vivir con ella sino dar garantía de que cumpla la medida que le han impuesto. Le abrió la puerta porque era el amigo. Está habilitada para recibir visitas. Acá no hay una condena pero sí la privación de libertad cautelar, ella no puede salir afuera, después puede hablar por teléfono, recibir visitas", agregó.Comentó que "el Ministerio Público Fiscal aún no ha dicho nada sobre este suceso, entiendo que están analizando la cuestión porque ella no violó la domiciliaria para fugarse, se va corriendo a la comisaría y denuncia a este hombre. Aún Fiscalía no pidió la revocación de la medida de prisión domiciliaria"."Hoy también está sentimental porque falleció su abuela y hace mucho no la veía. Era una de las personas que la crió. Esto fue después del hecho pero generó que se complique que pueda ir a velar o enterrar a su abuela", finalizó.