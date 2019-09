Imputaron al automovilista que mató a una agente de tránsito e hirió a otro

La situación judicial del periodista Eugenio Veppo, conductor del automóvil que mató a una agente de tránsito y dejó gravemente herido a otro, se agravó este lunes al decidir la Justicia imputarlo por "homicidio simple con dolo eventual", delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.En principio, el sindicado como responsable de la muerte de la agente Cinthia Choque y las graves heridas sufridas por Santiago Siciliano había sido imputado por un delito de pena considerablemente menor, "homicidio culposo", y el cambio en la acusación le fue comunicada a Veppo cuando se disponía a dar su versión de los hechos en Tribunales.A raíz del agravamiento de la calificación, el abogado de Veppo, Juan José Ferrari, le aconsejó no declarar hasta tanto puedan trazar una estrategia defensiva.Tras ser notificado de la imputación, se dispuso el traslado del periodista a la cárcel de Ezeiza, donde quedará alojado mientras la Justicia avanza en la investigación de los hechos.En tanto, el inspecto de tránsito Santiago Siciliano permanecía hoy en estado grave, en terapia intensiva y en situación "estable", según el parte emitido por los médicos del Hospital Fernández.Según el parte, el agente de 35 años se encuentra "estable con asistencia respiratoria mecánica cursando el segundo día de internación en terapia intensiva".En el momento del hecho, en el que perdió la vida su compañera Cinthia Choque, Siciliano sufrió heridas graves en la cabeza y en la cintura, con fractura triple de pelvis.Los compañeros de trabajo de los agentes atropellados realizaron hoy durante varias una protesta bajo la lluvia en el Obelisco porteño, donde no solo reclamaron "justicia" para el caso protagonizado por Veppo sino también que cambien sus condiciones laborales, ya que reclaman dejar de facturar como monotributistas y contar con Aseguradora de Riesgos de Trabajo, además de percibir aguinaldo."Queremos que el asesino al volante vaya preso, y el otro reclamo es por las condiciones de trabajo. Cinthia hace seis años que era monotribustista", indicó uno de los manifestantes mientras se conocían imágenes del brutal episodio de tránsito.Según el parte médico del Fernández, el paciente permanece "con protocolo de sedación y analgésicos y con monitoreo de presión intracraneana", mientras que este domingo se le realizó" estabilización de pelvis con tutores externos con buena tolerancia".El inspector "sigue estable y con pronóstico reservado", de acuerdo con el informe.El secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, calificó este lunes como una "tragedia indignante" al hecho ocurrido en el barrio porteño de Palermo el sábado último, y confirmó que además de las imágenes de una cámara que se conocieron por los medios, ya fueron entregados a la Justicia otros registros donde se observa al automovilista conduciendo en forma imprudente, a alta velocidad y cambiando de carriles.Veppo asegura que no vio a los agentes atropellados y que no entiende lo que pasó, según su abogado, quien indicó, en declaraciones a la prensa, que por el momento se abstendrá de pedir su excarcelación."Él refiere que cuando se abrió a la derecha se encontró con la humanidad de los agentes de tránsito y después no supo manejar la situación", explicó el abogado, en torno a la posterior fuga del lugar de su cliente, quien hoy fue trasladado a Tribunales para ser indagado, aunque la audiencia fue suspendida por la recalificación.Sobre los reclamos de los agentes de tránsito en el Obelisco, Méndez, quien admitió que hay algunos que pasan entre tres y cuatro años como monotributistas antes de ser regularizados, dijo que la situación de la agente fallecida "es una situación a revisar".El conductor que atropelló y mató a una agente de tránsito en Palermo se entregó en la tarde de este domingo, tras mantenerse prófugo casi quince años, y quedó detenido a disposición de la Justicia en la Comisaría Comunal 1.El brutal incidente se produjo en la noche del sábado último cuando Veppo, de 31 años, conducía de forma imprudente por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de Tagle, acompañado por un amigo.Por el impacto, la agente Cinthia Choque, de 28 años, murió en el acto, mientras que su compañero de trabajo, Santiago Siciliano, de 35, resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Fernández.Veppo escapó de manera inmediata y más tarde la Policía de la Ciudad encontró su vehículo en la calle Silvio Ruggieri al 2800.Según las fuentes, el auto tenía golpes en el parabrisas, el capó, el guardabarros y la parrilla, todo del lado del acompañante.