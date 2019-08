Buscan a hombre desaparecido: "Nunca anduvo en cosas raras", dijo su hermana

Ya pasaron más de cinco días y horas de la intensa búsqueda que se lleva a delante para encontrar a Fabio Cortesi, un gualeguaychuense que durante la madrugada del jueves dejó su casa para no volver.La policía realizó sin éxito rastrillajes con cinco perros, drones, visores de sensores térmicos y no obtuvieron ni una sola pista que permita orientar la búsqueda del hombre que se desempaña como vacunador de Senasa.La desesperación por la desaparición de Fabio se apoderó de la familia Cortesi quienes acompañan a cada minuto el trabajo de la Policía. "Vivimos momentos desesperantes. Mi madre es una mujer grande que la está pasando muy mal", aseguró Silvia y aseguró que "llegar a su casa y ver que no está ahí es muy fuerte"Más allá de la profunda angustia que atraviesa a Silvia Cortesi, la mujer se mostró optimista con volver a ver a su hermano y le pidió "a las personas que lo vean que avisen inmediatamente a la policía".