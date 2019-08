Hallaron seis cachorritos calcinados en un basural de localidad entrerriana

Seis perritos recién nacidos fueron encontrados calcinados en el basural de General Galarza, en el departamento Gualeguay. El hecho generó el repudio de la sociedad."Estas imágenes que nos tienen realmente sin palabras. Es difícil expresar lo que sentimos pero creemos que se debe saber lo que está pasando", expresaron desde Ecoguay Galarza al informar que en el basural encontraron "seis cachorritos (recién nacidos) muertos y quemados".E insistieron en hacer notar que los animales fueron "prendidos fuego" y que varios estaban "carbonizados""Vivimos lamentablemente rodeados de esta clase de gente. Nos cuesta expresarnos porque no tenemos palabras para decir; lo doloroso de verlos", expresaron.Enseguida pidieron: "Si sos testigo no te quedes callado, no podemos permitir que estos casos sigan pasando en nuestro pueblo donde todos nos conocemos".Sugirieron que quien vea este tipo de hecho filme a los autores o les saque fotos. "Llamá a la comisaria que ellos tienen la obligación de hacerse presente ante un caso de maltrato animal. No pueden tratar tan salvajemente a un animal que recién acaba de nacer.", enfatizaron.