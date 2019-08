Está en coma la mujer a la que su expareja le disparó en la cabeza

El fiscal Ricardo Temporetti, a cargo de la investigación, confirmó que este jueves por la tarde se le tomó declaración al acusado de dispararle a su ex pareja en la cabeza delante de su propia hija de 9 años en Feliciano. El supuesto autor del hecho, de 52 años, deberá cumplir 90 días de prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. También declararon testigos que, según se supo, incriminan al hombre, publicaRespecto al estado de salud de la víctima, se indicó que se encuentra grave, debido a que el proyectil quedó alojado en su cabeza; permanece internada en el Hospital Masvernat de Concordia."Estamos aquí afuera del hospital esperando cómo evoluciona Claudia. Los médicos nos dicen que tenemos que esperar 24 a 48 horas, para ver la evolución, pero está muy grave, está en coma", explicó la hermana de la mujer.Su hermano, Jorge, , confirmó aque el imputado en el hecho es su ex pareja "y tenía una medida de restricción".Un violento hecho ocurrió este jueves mediodía en Feliciano cuando un hombre disparó a su ex pareja. La víctima de 32 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada al hospital local y luego derivada a Concordia. En el momento del hecho, la mujer se encontraba acompañada por su pequeña hija de 9 años.Cuando los uniformados se dirigían al lugar, aproximadamente unos 200 metros antes, interceptaron a un hombre que caminaba con un arma de fuego en la mano.El agresor de 52 años, sería la ex pareja de la mujer y le habría disparado con una carabina calibre 22.Más adelante y ya con la ambulancia en el lugar, a 150 metros de la ruta 2, se encontraba la víctima, presentando herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida, en zona frontal izquierda del cráneo, con signos vitales pero con riesgos de vida por lo que debió ser trasladada al hospital local y derivada a la ciudad de Concordia.