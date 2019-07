Ex jefe de Policía denunciado por abuso: Madre reveló lo que pasaba en Jefatura

Policiales Denuncian al ex Jefe Departamental de Concordia por presunto abuso de una menor

La semana pasada, una mujer radicó una denuncia en los tribunales de Concordia por presunto abuso contra su hija menor de edad y el acusado del hecho, es el comisario José Querencio, confirmó Elonce, que accedió a la denuncia presentada en la justicia.Una semana después de la denuncia y frente a la gravedad del hecho que se denuncia, la madre de la víctima dialogó con Elonce y reveló crudos detalles de lo queque ella no haga denuncia", afirmó a Elonce la mujer de la cual no se puede dar a conocer su identidad debido a la investigación en curso.Según contó la madre de la menor, el ex jefe Departamental de la Policía de Concordia, la "iba a buscar, porque sabía el colegio al que iba y dóndeLa mujer contó que la víctima, ya declaró en Cámara Gesell, pero "por amenazas de este señor, dijo cosas que no son", afirmó y agregó que por tal motivo, ""Yo no le tengo miedo y voy a hacer frente a todo.(Departamental de Policía)", afirmó la mujer."Yo me enteré de lo que pasaba a través del celular que descubro todo y me vine a Fiscalía.que los contactos entre su hija y el comisario denunciado, "duraron un año. En una ocasión a la chica, le introdujo los dedos y le hizo hacer sexo oral. La segunda vez, ella estaba en el Sanatorio Concordia y ella se fue por miedo cuando se dio cuenta queAl ser consultada por Elonce en referencia a las supuestas citaciones que el comisario Querencio le proponía a la menor en la máxima sede policial del departamento Concordia, la mujer respondió: "y sostuvo que, porque él (por Querencio)AMPLIAREMOS