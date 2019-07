Denunció la quema intencional de su camioneta: "Era mi herramienta de trabajo"

Alejandro Trzuskot, quien tiene un puesto de venta de pescados sobre calle Galán e Isidro Rossi, en Paraná, denunció a través deel incendio intencional de su camioneta Chevrolet bordó."Era mi herramienta de trabajo y esta mañana me encontré con que la habían prendido fuego", lamentó el hombre, al tiempo que indicó: "Se quemó entera, la parte de adelante donde está el motor y la cabina completa".Según indicó, el incendio se registró sobre calles Croacia sur y Larramendi, donde el rodado se encontraba estacionado, en horas de la madrugada de este sábado."No sabemos quién fue, si los mandaron o qué, porque yo no tengo problemas con nadie. Trabajo desde la 6 hasta las 13.30 y de 16 a 21 todos los días. Vivimos de lo que vendemos durante el día", detalló."La compré trabajando con la venta de pescado, y ahora me cortaron los brazos y las piernas, porque yo me muevo en la camioneta", lamentó el trabajador, y según rememoró: "Mi esposa entró a casa gritando y llorando, porque la camioneta se prendía fuego".De acuerdo a lo que señaló, la camioneta solo cuenta con seguro contra terceros y estaría valuada en aproximadamente 170 mil pesos.Finalmente, Trzuskot pidió mayor patrullaje por parte de efectivos de la comisaría decimoprimera con jurisdicción en la zona de calle Croacia sur.