Denuncian irregularidades y falta de autopartes en dirección municipal

Foto: Dirección de Tránsito de Gualeguaychú Crédito: Maximaonline

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ignacio Farfán, informó que se denunciaron irregularidades detectadas en la Dirección de Tránsito.



Precisó que las denuncias fueron presentadas por Oscar Navone, director de Tránsito, y apuntan a irregularidades en el manejo de sellados y también al faltante de autopartes desde el predio del ex Frigorífico, donde funciona el depósito de autos secuestrados.



Farfán manifestó en Radio Máxima que "el director de Tránsito detectó que había una falta de correspondencia entre la cantidad de años que se otorgaban, y lo que se pagaba la licencia. Buscó varios de esos trámites, y se repetían. Hizo la denuncia para que se inicie una investigación sumaria, para ver si es un error o una irregularidad, y que se busque si hay responsables".



Agregó que "lo que ha manifestado el director de Tránsito, es que cuando uno renueva la licencia, paga un sellado y puede renovarla por un año y hasta cinco. En algunos expedientes, no correspondía el valor pagado y los años otorgados. Los sellados, que son papeles impresos, ahora se han informatizado, para que una vez que se utilice, quede anulado. Ahora lo que se quiere hacer es para atrás verificar esas irregularidades. La denuncia está en trámite, y se citará a los agentes que están en la cadena de licencias".



"Son varias las personas, el que emite la licencia, los que tramitan el legajo, los que archivan. Hay que ser muy prudentes en no sospechar de alguien porque puede ser una irregularidad o un error, eso es lo primero que hay que establecer. Oscar Navone ha dispuesto cambios y establecimos pasos para evitar que se puedan manipular ciertos trámites", acotó.



Indicó asimismo que "el muestreo ha arrojado varias incoherencias. Por eso se dispuso un sumario para hacer una auditoría y un relevamiento de cuánto debería haber sido el cobro, y cuánto fue lo que ingresó. En los legajos está la licencia otorgada y el sellado".



"Si hubiera un sospechoso, se iniciará un sumario y ello terminará en una conclusión", remarcó.



Farfán añadió que "tenemos también otra denuncia por faltantes de autopartes de algunos vehículos. Ya hemos tenido en la gestión anterior algunos casos que fueron sancionados, y otros donde no se pudo determinar la responsabilidad".



Ante una consulta, dijo que en la Municipalidad hay hasta el momento 12 cesantías y otras sanciones. Las faltas más graves han sido por robo de combustibles.