Sufrió una feroz golpiza y aseguró: "Tengo miedo que me ataquen nuevamente"

Olga Ereñú fue atacada este miércoles por la tarde en Cortada Florencio Sánchez (Detrás del barrio 33 Orientales de Paraná)."Eran diez o quince personas. Salí a comprar cigarrillos, estaba sola en casa y me agarraron a golpes afuera, porque habían tenido un problema con mi hijo. Eran mujeres y varones. Me duele todo, hasta para recibir. Me agarraron a patadas luego de tirarme al piso", afirmó a Elonce TV, Ereñú.Dijo que su hijo Gustavo Darío Vitasse, "sabe venir a mi casa, lo espero arriba, lleva alguna de sus cosas y se va". La mujer contó que su hijo "tuvo que irse del barrio. "Lo saqué escoltado por la policía, no lo querían los vecinos porque hacía ruido en la noche, se ponía cantar o gritaba. Pero siempre lo hizo en su casa. Los vecinos se enojaron y lo sacaron".Ereñú manifestó que su hijo vivía en la casa de su madre. "Es una casa grande, al compartíamos", aseveró.La mujer dijo "no entender el porqué de la violencia contra ella, ya que "no tenía nada que ver con el problema"."Hice la denuncia en la comisaría primera, y ahí me dijeron que alguien de la comisaria quinta me tiene que acompañar hasta mi casa. Pero no me dieron respuestas", hizo hincapié la mujer golpeada. Son todos mayores de edad los agresores, apuntó.Del mismo modo dijo: "Hace como tres horas que ando dando vueltas. No me llevaron al médico. Tengo miedo de llegar a mi casa y que me ataquen de vuelta".La mujer contó que tras ser atacada, "un vecino que iba pasando me ayudó a levantarme y me llevó hasta mi casa. Tuve que salir por los techos, escondiéndome, para que no me vean y quieran atacarme de vuelta. Así tuve que hacer hasta que llegué a la comisaria quinta".