Banda que cometía estafas telefónicas acumuló una suma superior a $ 5 millones

El pasado lunes 10 de junio, cinco hombres sindicados como integrantes de una banda que cometía estafas telefónicas fueron detenidos en distintos puntos del macrocentro santafesino.Días después, fueron imputados por ese delito y por asociación ilícita; y en el día de ayer se les dictó la prisión preventiva.Los imputados operaban mediante "el cuento del tío" y según indicaron, pertenecían a la comunidad gitana. Es decir, haciéndose pasar por un familiar, intentaban convencer a sus víctimas de darles importantes sumas de dinero, aduciendo que algunos billetes saldrían de circulación y era necesario cambiarlos, indicóEl juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, dispuso que, bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La resolución se dio luego de una audiencia que tuvo lugar en los tribunales de Santa Fe e hizo lugar al pedido de la fiscal del caso, Laura Urquiza de la Unidad de Delitos Complejos.Las cinco personas acusadas, asistidas por Raúl Berizzo, son dos hombres y dos mujeres que fueron imputados por el delito de "asociación ilícita" yDe igual manera, hay alrededor de 24 denuncias que son investigadas y que según estiman desde la Fiscalía y Policía de Investigaciones (PDI) habrían sido cometidos por otros integrantes de la organización que aún no lograron ser identificados., ya que la banda no solo estafó en Santa Fe, sino también en localidades como Funes, Roldan y provincia de Buenos Aires."La banda se dedicaba a cometer estafas en distintos puntos del país. Uno de los integrantes se contactaba telefónicamente con la víctima (generalmente de avanzada edad),", explicó sobre el modus operandi la fiscal Urquiza., agregó la funcionaria judicial ay a su vez destacó que "el integrante de la banda que llamaba a la víctima no permitía que se cortara la comunicación telefónica y seguía dialogando con la persona estafada hasta que un tercero pasaba por su domicilio y se llevaba el dinero".