Extrajeron las huellas dactilares del cuerpo de mujer hallado descuartizado

Extrajeron huellas dactilares del cuerpo hallado

El novio, en la mira

Allanamientos y secuestros

Este lunes se cumple una semana de la desaparición de Lorena Noemí Romero, la joven de 21 años de Villa El Dorado, ubicado en la localidad chaqueña de Resistencia. Si bien ayer se conoció el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas del río Paraná en la zona de Reconquista, Santa Fe, el operativo de búsqueda de la joven continúa en Resistencia, hasta tanto se lleve a cabo la autopsia de dicho cuerpo y se tengan los resultados.La mamá de Lorena participaba este lunes del nuevo operativo de rastrillaje y búsqueda que abarca las zonas de la avenida Nicolás Rojas Acosta y Soberanía Nacional y el ingreso al paraje El Palmar.Dicho operativo se encuentra está supervisado por la Zona III Metropolitana y la Comisaría Séptima, la División Canes, el Departamento Trata de Personas y el personal del servicio externo con motovehículos.En tanto, el fiscal Leandro Luis Mai, que está a cargo de la investigación por el hallazgo de un cuerpo mutilado en el rio Paraná, y por el que se intenta determinar si corresponde a la chaqueña Lorena Noemí Romero (21), sigue la autopsia en la Morgue Judicial de Reconquista y confirmó que pudo extraerse huellas dactilares del cuerpo, por lo que resta el proceso de cotejo con la base de datos de la división Antecedentes de la Policía del Chaco."El dato más importante es que se pudo sacar las huellas dactilares para comenzar la comparación con las que disponen en el Chaco y ver si hay compatibilidad, con la cual a la brevedad, tendremos resultados y eso será mañana (martes 18)", anticipó el agente del Ministerio Público de Santa Fe que está en permanente contacto con su par de Resistencia, Héctor Valdivia.Con el correr de las horas, los pesquisas se hicieron de algunos datos que permiten relacionar este hallazgo, con una joven mujer que está desaparecida desde hace una semana.La infortunada es Lorena Noemí Romero, de 21 años. Nada se sabe de ella desde la noche del lunes 10 cuando salió de su casa en barrio Villa El Dorado, en Resistencia, y jamás regresó.A partir de entonces se inició una frenética búsqueda que no arribó a ningún resultado, aunque dejó en posición de principal sospechoso al novio de la joven.De acuerdo con lo que "marcaron" los perros entrenados, aquella noche la joven tomó por calle Roque Sáenz Peña hasta Fortín Rivadavia y desde allí hasta calle San Lorenzo. En ese punto se pierde el rastro.Por su parte la madre de la joven manifestó que "los perros llegaron a ese lugar en donde el novio de mi hija se juntaba con sus amigos. Yo sé que mi hija fue a buscarlo y a partir de allí no volvió más. Lo único que quiero es que aparezca""Nosotros pedimos que investiguen al novio porque ella salió y fue a verlo porque él no le contestaba", sostuvo."De la única persona que sospechamos es de él, no hay otra. Mi sobrina no se manejaba, si no era con él.Aparentemente estaba todo bien, pero él le pegó 3 veces y su madre ya había hecho la denuncia. Ese día él estaba con los amigos borracho", expresó su tía.Mientras se realizaba la autopsia en la Morgue Judicial de Reconquista al cuerpo hallado en el rio Paraná, a 80 kilómetros de esa ciudad de Santa Fe, la Justicia del Chaco ordenó dos allanamientos que se concretaron a las 13.Fueron ordenados por la jueza de Garantías Rosalía Zozzoli y estuvieron a cargo de la división Homicidios y Captura del departamento Investigaciones Complejas en calle Fortín Alvarado 1050, donde reside Ramón Ramos, tío de Ezequiel Ramos, novio de la joven de 21 años. De allí se secuestró un auto Chevrolet Prisma, un teléfono celular.El segundo inmueble requisado es donde vive Diego Romero, amigo de Ramos y donde estuvo el lunes 10 bebiendo con sus conocidos. De ese lugar en San Lorenzo 1985 se llevaron los policías, un auto Volkswagen, y dos teléfonos celulares.Los vehículos serán sometidos a pericias al igual que los celulares, según dispuso el fiscal de investigaciones número 11, Héctor Valdivia.Lorena Romero tiene 21 años, mide 1.63 metros de altura, es de contextura física robusta, tez trigueña, cabello castaño oscuro, a la altura de los hombros, ojos color negro. Salió el lunes de su domicilio en calle Fortín Los Pozos en Villa El Dorado, vistiendo jeans azul oscuro y una campera del mismo material.Cualquier novedad que se tenga sobre la joven, acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse al (0362) 154474234 o al servicio de emergencias 911.