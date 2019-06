Se registraron sendos despistes y vuelcos en territorio entrerriano

Producto de las lluvias, la velocidad y el mal estado de las calzadas, se registraron sendos despistes en diferentes tramos de la Autovía Artigas y otras rutas entrerrianas, los que afortunadamente no arrojaron consecuencias graves.Uno de los accidentes tuvo lugar este domingo por la mañana en el kilómetro 140 de la Autovía Artigas, sentido de circulación al norte. Allí colisionaron un automóvil Audi A3 (LGP076) y un camión IVECO Stralis (PLQ0E06) de la empresa Transcasa.Como consecuencia del impacto, el conductor, un hombre de apellido Roda y oriundo de Colón, el que iba acompañado por tres mujeres, fueron trasladados por una ambulancia de Vida al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, desde donde se confirmó que presentaban lesiones leves.A raíz del hecho se dispuso un operativo de prevención policial en la zona, pero el carril se encontraba liberado.En tanto, a las 11 y sobre la Ruta Provincial 20, se produjeron desbordes de desagües y calzadas en kilómetros 127 a 128, en el acceso a localidad Las Moscas y kilómetro 121.En este último punto mencionado, se produjo el despiste de un Volkswagen Vento (AC351BN), conducido por Ramiro Elola Ramiro oriundo de Urdinarrain, el que afortunadamente no sufrió lesiones tras el accidente.Mientras que a las 13, el conductor de un automóvil despistó y terminó volcado sobre una zona de bañados a la altura del kilómetro 19 de la Ruta 14. Según confirmaron desde Bomberos Voluntarios de Ceibas, no hubo lesionados.El otro hecho ocurrió este sábado a la altura del kilómetro 118 de la Autovía 14, el que afortunadamente no hubo que lamentar lesionados. Se trató del despiste de un automóvil Peugeot 2008, el cual se dirigía de sur a norte, que salió de la calzada y dio contra el guardarrail.El rodado era conducido por funcionario de la Policía Federal, quien iba con destino a Resistencia (Chaco) acompañado por su hijo, los que afortunadamente solo tuvieron un gran susto.