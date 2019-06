A tres años del crimen del soldado Bermani, elevaron la causa a juicio

A tres años del asesinato

Competencia

Los pasos de la investigación

El juez federal de Concepción del Uruguay, Juan Pablo Seró, elevó a juicio la causa que investiga el crimen del soldado Fabricio Bermani, cuyo cuerpo sin vida y con una herida de arma de fuego, fue hallado en la madrugada del 19 de junio de 2016, cuando cumplía con una guardia en el Regimiento "Coraceros Coronel Ramón Estomba" de Chajarí.La causa que llegó a la Justicia Federal después de un proceso de investigación por parte de la Justicia ordinaria, a cargo del fiscal Maximiliano Larocca Rees, ahora está camino al debate y a la espera de la definición de la fecha de realización.El abogado querellante, en representación de la familia de la víctima, Juan Pablo Bonnin, referente de un estudio jurídico de Concepción del Uruguay, confirmó aque la causa "se elevó a juicio y que se prorrogó la prisión preventiva -hasta el juicio- de los procesados Antonio Escobar, su esposa Nélida Leiva y el hijo de ambos, Brian Escobar". Este último cumplía funciones como voluntario en la unidad militar, al igual que la víctima.Desde un principio, una de las líneas que siguió la investigación fue la de robo. Es decir, habrían matado a Bermani para robarle el arma y para ello la víctima habría sido llevada por un conocido -podría ser Brian Escobar- desde el puesto de guardia hasta el límite del predio militar, donde otra persona -el padre de Brian- lo habría ejecutado para robarle el FAL y otros elementos. Esta hipótesis y otras, deberán esclarecerse durante el juicio y definir si los procesados tienen responsabilidad en el crimen y, en ese caso, el grado de participación de cada uno.En tanto, Diego Corradini, el otro soldado voluntario que había sido sospechoso durante la investigación, aunque nunca estuvo detenido, quedó desvinculado de la misma. No había elementos para llevarlo al juicio, tal lo confirmó su abogado defensor Gustavo "Tata" Rader.Por cuanto, Corradini no será juzgado en la instancia de debate a la cual se elevó la causa esta semana. Sólo se definirán las responsabilidades de los integrantes de la familia Escobar-Leiva.La familia de Fabricio Bermani transita por estas horas por el recuerdo de lo que fue, y sigue siendo, un horror para sus vidas. Cada Día del Padre estará tristemente presente, porque fue un día como ese, de 2016, cuando Fabricio encontró la muerte mientras cumplía con una guardia en el sector oeste del predio de la unidad militar. En el lugar menos pensado, fue asesinado. Fabricio estaba con el uniforme y su arma reglamentaria, cuando por alguna razón fue llevado hasta el límite del predio con la ruta provincial Nº 2, donde le dispararon en la cabeza y le sustrajeron algunas pertenencias propias a su función. Entre ellas, el arma reglamentaria FAL (Fusil Automático Ligero), de la que nunca se tuvo novedad. Ese domingo, el joven soldado iba a celebrar su primer Día del Padre, porque su pareja estaba embarazada. Hoy, su pequeño hijo, al igual que el resto de sus seres queridos, están esperanzados en que tras el juicio, les llegue algo de alivio para tanto dolor.La investigación se inició desde la Justicia ordinaria local, a cargo de fiscal Maximiliano Larocca Rees. Todos los que estaban de guardia o trabajando ese día en el RCTan 7 fueron los primeros convocados a declarar y sus teléfonos celulares retenidos para hacer el peritaje.Desde un principio, sobrevoló en torno a la causa el manto de duda sobre la competencia en la investigación. El propio juez de Garantía. Eduardo Degano, se excusó como juez competente y requirió se haga cargo la Justicia Federal, por entender que el delito se habría dado en una entidad militar y, consecuentemente, de naturaleza federal. Hubo muchas idas y vueltas, con recursos e instancias judiciales que por varios meses mantuvieron la investigación en la Justicia ordinaria. Recién a fines del año pasado, la Corte Suprema Justicia de la Nación determinó que la causa pase al fuero federal. Es así como el doctor Pablo Seró, juez federal de Concepción del Uruguay, se hizo cargo de la misma.No obstante, el propio magistrado de la Justicia Federal había elogiado el accionar de la justicia ordinaria, desde el comienzo de la investigación. Seró volvió a tomar declaración a todos los involucrados. Esta semana, se concretó la elevación a juicio de la causa.En los primeros días posteriores al crimen, la investigación del fiscal Maximiliano Larocca Rees, por entonces en esa función en Chajarí, devino en varios allanamientos en esta localidad y en San José de Feliciano. Todos tenían que ver con una única familia: Escobar-Leiva.Brian Escobar era también voluntario de la unidad militar local. Su casa en Chajarí, de alquiler, donde vivía con su madre Nélida Leiva (docente), fue una de las allanadas en varias oportunidades. Como la familia tiene orígenes en Feliciano, hasta allá llegaron los operativos. Los testimonios indicarían que Escobar padre estuvo en la casa de Chajarí durante esos días en que se produjo el crimen. También se focalizó la investigación en el vehículo de la familia, el cual fue peritado.La primera en quedar detenida fue Nélida Leiva quien, luego de un allanamiento en su domicilio, denunció que su hijo había desaparecido. Horas después a esa denuncia, Brian y su padre, Antonio Escobar -quien tiene otra causa de homicidio en su haber, entre otros delitos en los que habría estado involucrado-, fueron declarados prófugos.El 4 de agosto, Brian Joel Escobar, de 19 años, domiciliado en calle Martín Fierro de Chajarí, y Antonio Escobar, de 57 años, con domicilio en Hurlingan, Buenos Aires, buscados en calidad de imputados como responsables de homicidio calificado y hurto calamitoso contra Bermani, fueron detenidos por efectivos de la división Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, en una finca del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Desde allí, con un fuerte operativo, ambos fueron trasladados ante las autoridades judiciales locales.Para los involucrados se dictó el auto de procesamiento, lo que implica que se considera que hay elementos suficientes para imputar la coautoría del delito de homicidio con alevosía. Vale recordar que le dispararon en la cabeza, a corta distancia. En tanto, las pericias realizadas indicaron que el soldado voluntario fue asesinado con un arma calibre 38 milímetros, la que tampoco fue localizada. En la investigación, también se contempla el delito de hurto, por los elementos que le sustrajeron a Bermani el día del crimen.Hoy, la situación encuentra a Brian detenido en una unidad penal de Paraná, a Nélida Leiva con prisión domiciliaria en Feliciano y a Antonio Escobar en libertad por esta causa, pero sigue imputado en la misma y está cumpliendo con la prisión en un penal de Buenos Aires, por otra causa.Este miércoles 19 de junio, se cumplirán tres años del asesinato de Bermani, ese joven soldado voluntario, destacado futbolista, miembro de una tradicional familia de paraje San Pedro, quien no alcanzó a conocer a su hijo y por quien aún todos esperan se haga Justicia.