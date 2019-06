Familiares del niño de 10 años hallado muerto explicaron qué sucedió

Policiales Realizarán autopsia para establecer la causa de muerte de un niño de 10 años

Video: Conmoción por la muerte de un niño de 10 años en barrio El Martillo

Un niño de 10 años, identificado como E.J, fue hallado colgando de una rienda de un carro que estaba ubicado frente a la vivienda donde compartía con su madre, cinco hermanos y otros familiares. El hecho ocurrió en el barrio El Martillo Viejo, sobre la ruta 14, a solo 100 metros de la ruta 22, en Concordia.Maximiliano Vallejos, su tío y quién lo encontró muerto, explicó que "mi sobrino se ahorcó por propia decisión de él, porque la madre le había dicho que limpiara y él se enojó. A mi otro hermano le dijo que ya estaba cansado y dijo que se iba a ahorcar. Nosotros no le creímos porque siempre decía lo mismo, pensamos que él se había escondido en la quinta que está detrás de la casa. A esto nosotros no lo esperábamos".En ese sentido, relató cómo halló a su sobrino: "yo fui y lo saqué de la soga que tenía atada al cuello, era una rienda del carro pero yo no lo pude levantar. Ató la rienda a la vara del carro y tomó la decisión de matarse como a eso de las ocho de la noche. Se subió arriba y se tiró. Ahí en el lugar quedaron las zapatillas y había marcas en el barro como que había pataleado".Recordó que "yo lo encontré y le grité a mi hermano. Salimos corriendo para la ruta con el nene para que algún auto lo llevara al hospital, pero ninguno quería parar. Enseguida vino la policía. Cuando lo llevó la ambulancia ya estaba muerto, pero la madre decía que no, nosotros lo tapamos pero la madre lo destapaba al cuerpito".Otro de sus tíos está actualmente purgando una prisión domiciliaria por el homicidio de María Elena Sarba, hecho ocurrido el 30 de abril del año pasado, cuando era menor de edad. Según supo El Sol, le disparó un escopetazo en la cara en el barrio Llamarada, cuando le fue a pedir que bajara la música.