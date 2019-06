Habrían rociado con gas las boletas de un cuarto oscuro

Un extraño hecho se registró en la Escuela Filiberto Reula, de barrio Lomas del Mirador, mientras se desarrollaban los comicios electorales.supo que autoridades de mesa controlaban boletas dentro del cuarto oscuro y comenzaron a sentir picazón en la garganta y otros síntomas de malestar. Según se presume, un votante roció con gas todas las boletas. El suceso ocurrió en el cuarto oscuro de la mesa 406.Sergio, rector de la institución y delegado de la Junta Electoral, contó a nuestro medio que "no sabemos si es gas pimienta pero sí algo que provocó que los fiscales tosieran. Cuando quisieron arreglar las boletas que estaban desordenadas empezaron a toser. Creemos que fue preparada alguna boleta pero no sabemos quién fue ni cuánto tiempo estuvo ahí"."Rápidamente Gendarmería protegió la urna en la puerta y rápidamente nos dirigimos a ver qué pasaba. Se ventiló todo, se cambiaron todas las boletas y asistimos a la gente. Se provocó un caos en el momento pero se solucionó rápido. Después de 15 minutos la votación se reanudó. Reforzamos la seguridad de la escuela", manifestó.Asimismo, dijo que "es vergonzoso que sucedan estos hechos en democracia. Espero que haya sido una persona graciosa, que de chistosa no tiene nada porque esto significa no saber vivir esta jornada democrática muy buena. Es repudiable".Una fiscal señaló aque "entramos a controlar y nos empezó a picar la garganta. Salimos y ventilaron el aula. No fue nada más que una picazón y lagrimeo, por eso seguimos. Seguramente rociaron sobre todas las boletas porque toda la gente salía tosiendo. No podemos saber quién fue porque la gente venía y votaba".Una fiscal de la Lista 60 debió recibir asistencia médica "No puedo tragar, se me dificulta hablar", dijo.